Cơ quan chống tham nhũng Ukraine phát hiện nghị sĩ cầm đầu đường dây tội phạm

Nghị sĩ Ukraine Anna Skorokhod phát biểu trong phiên họp Quốc hội vào năm 2021. Ảnh: Ukrinform.

Theo tờ Ukrainska Pravda, nghị sĩ này là Anna Skorokhod, thành viên đảng “For the Future”. Bà cùng trợ lý và một đồng phạm bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Nếu bị kết tội, nữ nghị sĩ có thể đối mặt mức án tối đa 10 năm tù.

NABU cho biết nhóm của bà Skorokhod đề nghị giúp một doanh nhân “dàn xếp” để Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (NSDC) áp đặt lệnh trừng phạt lên đối thủ cạnh tranh. Mức giá mà nhóm của bà Skorokhod đưa ra là 250.000 USD. Nhóm nghi phạm tuyên bố có thể hối lộ quan chức, trong đó có thành viên của hội đồng, để tác động đến quyết định trừng phạt.

Để bảo đảm nhận đủ số tiền, họ yêu cầu doanh nhân ký hợp đồng giả. Sau khi nhận 125.000 USD, nhóm nói rằng khoản này sẽ được chuyển cho “các thành viên hội đồng”. Tuy nhiên, NABU cho biết số tiền chưa bao giờ được chuyển đi vì “họ không tìm được ai có thể thực hiện hành vi phi pháp”.

Cũng trong ngày 5/12, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của bà Skorokhod. Trên mạng xã hội, bà viết: “Tôi xem đây là hành động gây sức ép trực tiếp lên phe đối lập và âm mưu cản trở hoạt động chính trị của tôi”.

Tên của bà Skorokhod trước đó nằm trong các đoạn băng ghi âm thuộc cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến Energoatom, doanh nghiệp điện hạt nhân quốc doanh lớn nhất Ukraine. Hiện chưa rõ cuộc khám xét có liên quan đến vụ án này hay không.

Năm 2019, bà Skorokhod đắc cử Quốc hội trong danh sách đảng cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhưng sau đó bị khai trừ. Đến năm 2020, bà gia nhập đảng “For the Future”.