Bước ngoặt chiến lược: Ukraine sản xuất nhiên liệu tên lửa trên đất NATO

Đan Mạch hiện là quốc gia thành viên NATO đầu tiên cho phép Ukraine xây dựng cơ sở sản xuất quân sự trên lãnh thổ mình, với lễ khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất nhiên liệu quốc phòng đã diễn ra hồi đầu tháng này tại thị trấn Vojens, miền Nam đất nước.

Sự kiện có sự tham dự của Thị trưởng Mads Skau, Bộ trưởng Công nghiệp, Kinh doanh và Tài chính Đan Mạch Morten Bødskov và ông Viacheslav Bondarchuk – Giám đốc văn phòng Đan Mạch của công ty Fire Point (Ukraine).

Nhà máy mới do Fire Point đầu tư sẽ chuyên sản xuất nhiên liệu rắn – một thành phần quan trọng đối với nhiều hệ thống tên lửa của Ukraine.

Đây là dự án đầu tiên thuộc khuôn khổ thỏa thuận song phương ký kết giữa chính phủ Đan Mạch và Ukraine hồi tháng 6, cho phép các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine thiết lập cơ sở sản xuất tại Đan Mạch.

Chính phủ Đan Mạch đã dành 500 triệu DKK (khoảng 73 triệu USD) để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trên lãnh thổ nước này. Vị trí nhà máy được chọn nằm gần Căn cứ Không quân Skrydstrup, giúp tăng cường khả năng bảo vệ và hậu cần.

Một người lính Ukraine đang theo dõi một khẩu pháo tự hành khai hỏa nhắm vào các vị trí của đối phương trên tiền tuyến. Ảnh: Defense Post

Việc chuyển một phần dây chuyền sản xuất của Ukraine sang Đan Mạch giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ cơ sở hạ tầng bị tấn công, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp ổn định các thành phần vũ khí quan trọng cho Ukraine.

"Chúng ta phải giúp đỡ những người bạn Ukraine trong cuộc đấu tranh… Họ cần một nơi an toàn để thiết lập hoạt động sản xuất như nơi họ đang xây dựng ở đây", ông Bødskov nói với hãng tin AFP vào cuối ngày 1/12 sau khi xúc xẻng đất tượng trưng đầu tiên trên nền đất tại thị trấn Vojens.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026 sau khi hoàn tất xây dựng và các thủ tục chứng nhận.

"Chúng tôi cần tăng sản lượng, điều này là bất khả thi ở Ukraine", ông Bondarchuk, đại diện của Fire Point cho biết. "Nếu phải chọn một quốc gia, tôi sẽ nói Đan Mạch là quốc gia chào đón chúng tôi nhất".

Mặc dù mang ý nghĩa chiến lược lớn, dự án cũng gây lo ngại trong cộng đồng địa phương. Một bộ phận cư dân Vojens bày tỏ quan ngại về an toàn và các hoạt động phá hoại tiềm tàng, truyền thông Đan Mạch đưa tin.

Địa điểm của nhà máy nằm gần căn cứ không quân Skrydstrup, nơi tổ chức huấn luyện lái tiêm kích F-16 cho phi công Ukraine. Căn cứ này – cùng với một số sân bay của Đan Mạch, đã chứng kiến các máy bay không người lái (UAV/drone) bí ẩn lảng vảng vào cuối tháng 9.

Việc khởi công xây dựng nhà máy Ukraine diễn ra trong bối cảnh Đan Mạch tiếp tục là một trong những nước hỗ trợ quân sự mạnh mẽ nhất cho Kiev. Gần đây, Copenhagen cũng công bố gói tài trợ mới cho việc sản xuất vũ khí Ukraine và mua sắm thêm vũ khí từ Mỹ.

Việc một nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa của Ukraine chính thức khởi công trên đất NATO đánh dấu bước ngoặt mới trong việc đưa dây chuyền sản xuất quốc phòng Ukraine ra khỏi vùng chiến sự, đồng thời thể hiện mức độ cam kết sâu sắc của các thành viên NATO trong việc hỗ trợ lâu dài cho Kiev.