Tổng thống Pháp cảnh báo tình huống xấu với Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images.

Thông tin do tạp chí Đức Der Spiegel đăng tải, trích từ bản ghi chú bị rò rỉ về cuộc điện đàm gần đây giữa nhiều lãnh đạo châu Âu.

Tài liệu được mô tả là có chứa “những trích dẫn trực tiếp” từ các nguyên thủ châu Âu, bày tỏ sự hoài nghi về cách tiếp cận tiến trình đàm phán của Washington.

Bản tóm lược cho biết ông Macron mô tả giai đoạn đàm phán hiện nay là “ẩn chứa nguy cơ lớn” đối với ông Zelensky. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng được cho là nhấn mạnh nhà lãnh đạo Ukraine “cần thận trọng”.

Ông Merz nói: “Phía Mỹ đang chơi trò với cả ông và chúng tôi”. Der Spiegel nhận định câu nói này ám chỉ chuyến công du Moscow gần đây của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner.

Nhiều lãnh đạo châu Âu khác cũng bày tỏ lo ngại. Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb được cho là cảnh báo: “Chúng ta không thể để Ukraine và ông Zelensky đối diện với Nga và Mỹ một mình”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng được cho là đồng tình với ông Stubb rằng “chúng ta cần bảo vệ ông Volodymyr”.

Ông Stubb và ông Rutte là hai nhân vật có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Stubb xây dựng mối quan hệ với ông Trump nhờ chơi golf còn ông Rutte thường đưa ra những lời ca ngợi ông Trump.

Hôm 2/12, ông Witkoff và con rể ông Trump, Jared Kushner đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc họp kéo dài trong 5 giờ và kết thúc mà hai bên không đạt được thỏa thuận.

Ông Witkoff dự kiến sẽ gặp trưởng đoàn đàm phán Nga Rustem Umerovb tại Miami, bang Florida, Mỹ trong ngày 4/12 (ngày 5/12 giờ Việt Nam).