UAV quân sự bí ẩn cắt ngang đường bay của ông Zelensky ở Ireland

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Zelenska tới sân bay Dublin, Ireland vào đầu tuần này. Ảnh: RollingNews.

Tờ The Journal, dẫn nguồn tin giấu tên, cho biết bốn UAV quân sự đã xâm nhập vùng cấm bay quanh thủ đô và bay qua lộ trình của ông Zelensky, sau khi sau khi chuyên cơ của ông di chuyển qua, khiến an ninh nâng mức cảnh báo.

Những UAV này còn được cho là đã lượn vòng phía trên tàu hải quân LE William Butler Yeats, con tàu được Ireland bí mật triển khai ngoài khơi Dublin. Giới chức sở tại cho rằng sự cố nhằm gây nhiễu hoạt động an ninh liên quan tới chuyến bay của tổng thống Ukraine, chứ không phải một âm mưu tấn công.

Theo mô tả, đây là các UAV có bốn cánh quạt. Tờ Irish Times, dựa trên nguồn tin riêng, lại cho biết số UAV là năm chiếc thay vì bốn. Lực lượng trên tàu Yeats quyết định không bắn hạ UAV vì lo ngại pháo 20 mm và pháo chính 76 mm có thể trượt mục tiêu, gây nguy hiểm cho dân cư trên bờ.

Một nguồn tin an ninh giấu tên nói các UAV “bật đèn sáng” và dường như muốn “công khai sự hiện diện”.

Sự cố này được xem là tương tự những vụ xâm phạm không phận châu Âu thời gian gần đây. Sự xuất hiện đột ngột của UAV lạ đã nhiều lần khiến các sân bay ở Na Uy, Ba Lan, Đan Mạch, Đức và Thụy Điển phải tạm đóng cửa.

Nguồn tin an ninh địa phương nói trên tờ Irish Times rằng “khả năng cao” thủ phạm là phía Nga, dựa trên “độ tinh vi của thiết bị, cách điều khiển và thời điểm xâm nhập”.