Chiến sự tối 8/4: Israel ném bom tàn khốc Beirut, Iran dọa trừng phạt Israel vì "tội ác ở Lebanon và vi phạm ngừng bắn"

Hậu quả cuộc tấn công vào Beirut. Ảnh: Anadolu.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là nỗ lực cuối cùng của Israel nhằm làm suy yếu hơn nữa tổ chứcnày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kiềm chế các cuộc tấn công của Israel.

Hàng trăm người chết và bị thương

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, Bộ trưởng Y tế Rakan Nassereddine cho biết có "hàng trăm người chết và bị thương" sau các vụ tấn công của Israel hôm thứ Tư.

Các cuộc tấn công bao gồm một số cuộc không kích quy mô lớn nhất của Israel vào trung tâm Beirut trong nhiều thập kỷ. Theo phân tích video của CNN, các cuộc không kích nhắm vào ít nhất ba khu vực thuộc thành phố Beirut, trong đó có một cuộc tấn công gần khu vực đường đi bộ ven biển trung tâm.

Thành phố Beirut, nơi đa số dân cư là người Sunni và Kitô giáo, hiếm khi bị Israel nhắm mục tiêu.

Một video khác cho thấy một tòa nhà bị phá hủy một nửa ở phía tây Beirut với những cột khói đen dày đặc bốc lên trời. Theo các phóng viên của CNN tại hiện trường, xe cứu thương đã liên tục hú còi kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Lebanon, được công bố hôm thứ Ba trước các cuộc tấn công diện rộng mới nhất do Israel thực hiện, ít nhất 1.530 người đã thiệt mạng và 4.812 người bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Iran tạm dừng hoạt động vận chuyển dầu qua Hormuz sau khi Israel tấn công Lebanon

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin Iran đã tạm dừng hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sau khi Israel tấn công Lebanon.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước đó cho biết Lebanon nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel, Mỹ và Iran, nhưng quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah ở Lebanon sẽ tiếp tục.

Hôm nay, Israel đã thực hiện những gì họ gọi là các cuộc tấn công lớn nhất vào nước này kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Hãng thông tấn Fars cho biết hai tàu chở dầu đã được phép đi qua eo biển kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tehran đe dọa trừng phạt Israel vì "tội ác ở Lebanon và vi phạm ngừng bắn"

Một quan chức cấp cao của Iran được cho là đã nói với Al Jazeera rằng Tehran sẽ "trừng phạt Israel để đáp trả tội ác mà nước này đã gây ra ở Lebanon và vi phạm các điều khoản ngừng bắn", đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn "bao gồm cả khu vực" và Israel "chỉ có thể bị răn đe bằng đạn".

Israel đã tăng cường các cuộc không kích trên khắp Lebanon, dội bom vào trung tâm Beirut, với số người chết và bị thương được nhóm phóng viên RT tại hiện trường mô tả là "rất cao" . Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran "không bao gồm Lebanon" và thề sẽ tiếp tục các hoạt động này.

Bộ trưởng Mỹ: Chiến dịch Epic Fury là "một chiến thắng lịch sử"

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng Tehran đã "van xin" Washington một lệnh ngừng bắn, đồng thời nói thêm rằng Donald Trump đã "tạo ra thời khắc này" bằng cách thể hiện "lòng dũng cảm và quyết tâm" chưa từng có trong suốt cuộc xung đột.

“Chiến dịch Epic Fury là một chiến thắng lịch sử và áp đảo trên chiến trường. Một chiến thắng quân sự đúng nghĩa. Xét trên mọi phương diện. Epic Fury đã tàn phá quân đội Iran và khiến họ mất khả năng chiến đấu trong nhiều năm tới” - ông Hegseth tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Trước đó, Tehran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn là một “thất bại lịch sử và nặng nề” đối với Mỹ, và Washington đã buộc phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của Tehran để chấm dứt giao tranh. Ông Trump mô tả các đề xuất của Tehran là “cơ sở khả thi để đàm phán”.

Iran có thể mở lại eo biển Hormuz vào thứ Năm hoặc thứ Sáu

Theo hãng thông tấn IRIB của Iran, chiếc tàu đầu tiên đã đi qua eo biển Hormuz kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington được công bố. Chiếc tàu đến từ một quốc gia không được nêu tên đã được phép sử dụng tuyến đường thủy này sau khi nhận được sự cho phép từ chính quyền Iran, hãng thông tấn cho biết.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz vào thứ Năm hoặc thứ Sáu.

Theo quan chức này, động thái đó diễn ra trước cuộc gặp giữa phái đoàn Iran và Mỹ tại Pakistan nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo Châu Âu hoan nghênh thông báo ngừng bắn Iran - Mỹ

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm nay, các nhà lãnh đạo của một loạt các quốc gia châu Âu đã hoan nghênh thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ, sau hơn 5 tuần xung đột.

Một số người cũng đề nghị giúp đỡ chấm dứt chiến tranh.

António Costa, chủ tịch Hội đồng châu Âu , đã cảm ơn Pakistan và các quốc gia khác đã giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, viết rằng “EU sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đang diễn ra”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “lệnh ngừng bắn là quyết định đúng đắn dẫn đến chấm dứt chiến tranh”, nhấn mạnh rằng đất nước ông “luôn kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến do Nga tiến hành ở châu Âu chống lại nhà nước và người dân chúng tôi”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, người đã chỉ trích cuộc xung đột kể từ khi nó bắt đầu, viết rằng “các thỏa thuận ngừng bắn luôn là tin tốt”, nhưng nói thêm: “Cảm giác nhẹ nhõm hiện tại không nên khiến chúng ta quên đi sự hỗn loạn, tàn phá và mất mát về sinh mạng. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ không hoan nghênh những kẻ gây ra chiến tranh chỉ vì chúng xuất hiện với một xô nước trên tay”.

Ngoại trưởng Ireland Helen McEntee cho biết bà hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn “sau những gì đã xảy ra trong một cuộc leo thang nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ trên khắp Trung Đông trong những ngày gần đây”. Bà nói rằng thỏa thuận ngừng bắn “phải toàn diện và bao gồm cả Lebanon”, đồng thời kêu gọi Hezbollah và Israel “ngừng các cuộc tấn công và hoạt động quân sự”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi thông báo ngừng bắn là một “điều rất tốt” trong một bài đăng trên X, nói rằng đất nước ông có cùng mục tiêu kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, bao gồm bảo vệ công dân và lợi ích của Pháp, và hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết việc chấm dứt xung đột sẽ là điều tốt cho Trung Đông, cũng như cho nước Ý. Ông viết trên mạng xã hội: “Iran không thể có vũ khí hạt nhân, và việc Mỹ không ném bom vào dân thường là điều tốt”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết thỏa thuận ngừng bắn “sẽ mang lại một khoảnh khắc nhẹ nhõm cho khu vực và thế giới”, đồng thời nói thêm: “Cùng với các đối tác, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ và duy trì thỏa thuận ngừng bắn này, biến nó thành một thỏa thuận lâu dài và mở lại eo biển Hormuz”.

Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen cho biết điều “quan trọng là tất cả các bên phải tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và tận dụng thời gian này để hướng tới một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột”, và việc mở lại eo biển Hormuz là “cực kỳ quan trọng”.