Israel nói gì sau khi Mỹ-Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng cho biết, Israel ủng hộ nỗ lực đang diễn ra của Washington nhằm “đảm bảo rằng Iran không còn gây ra mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và khủng bố đối với Mỹ, Israel, các nước láng giềng Arập của Iran và thế giới”.

“Mỹ đã nói với Israel rằng họ cam kết đạt được những mục tiêu này… trong các cuộc đàm phán sắp tới”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

“Thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần không bao gồm Lebanon”, tuyên bố nói thêm, bất chấp sự khẳng định của các nhà trung gian hòa giải Pakistan rằng nước láng giềng phía Bắc của Israel nằm trong thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã giành được “chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn” sau khi đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần với Tehran.

“Chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn. 100 phần trăm. Không còn nghi ngờ gì nữa”, ông Trump nói với hãng AFP qua điện thoại. Khi được hỏi về số phận kho uranium làm giàu của Iran, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng “nó sẽ được xử lý hoàn hảo, nếu không thì tôi đã không dàn xếp”.

