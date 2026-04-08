Đe dọa mới của ông Donald Trump liên quan đến Iran

Theo đài truyền hình quốc gia Iran IRIB, Tehran đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào Kuwait và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Động thái quân sự này diễn ra chỉ vài giờ sau khi các cơ sở dầu khí của Iran trên đảo Lavan bị không kích vào sáng ngày 8-4.

Vụ nổ được báo cáo tại nhà máy lọc dầu Lavan vào ngày 8-4-2026. Ảnh: WANA.

Công ty Lọc dầu và Phân phối Dầu khí Quốc gia Iran (NIORDC) xác nhận nhà máy lọc dầu Lavan đã bị nhắm mục tiêu trong một "cuộc tấn công hèn hạ" vào lúc 10 giờ (giờ địa phương). Các đội phản ứng khẩn cấp và đơn vị cứu hỏa đã được triển khai ngay lập tức để khống chế hỏa hoạn.

Đại diện NIORDC cho biết nhờ việc sơ tán nhân sự kịp thời, cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong.

Dù mạng lưới cung cấp nhiên liệu quốc gia vẫn ổn định, NIORDC vẫn kêu gọi người dân tiết kiệm tiêu thụ và ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để hỗ trợ ngành năng lượng trong bối cảnh hạ tầng bị đe dọa.

Ngay sau vụ việc tại Lavan, IRIB đưa tin quân đội Iran đã thực hiện các chiến dịch đáp trả quy mô lớn.

"Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào UAE và Kuwait đã diễn ra vài giờ sau khi các cơ sở dầu khí trên đảo Lavan bị nhắm mục tiêu" - báo cáo của IRIB nêu rõ.

Các nguồn tin địa phương cho thấy các đợt tấn công trả đũa được thực hiện trong vòng một giờ sau vụ nổ tại Iran. Hiện chi tiết về thiệt hại cụ thể tại UAE và Kuwait vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 6-4-2026. Ảnh: AP.

Cùng ngày, tờ New York Post đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nhắm vào các quốc gia hỗ trợ quân sự cho Iran.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 50% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí cho Iran.