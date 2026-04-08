Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

Theo tuyên bố, Iran sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ tại Islamabad từ ngày 10/4 tới, nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho căng thẳng hiện nay.

Một cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng Israel. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh việc chấp nhận ngừng bắn không đồng nghĩa xung đột đã kết thúc. “Cần khẳng định rằng điều này không có nghĩa là xung đột chấm dứt. Chúng tôi vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, và nếu đối phương mắc bất kỳ sai lầm nào, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng toàn diện".

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Thỏa thuận cũng có sự tham gia của Israel, khi nước này đồng ý tạm dừng các cuộc không kích trong thời gian đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao.