Tên lửa vẫn rền vang khắp Trung Đông dù Mỹ đã công bố ngừng bắn với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran. Một quan chức Washington sau đó nói quân đội Mỹ đã tạm dừng các cuộc không kích bên trong Iran, theo CNN.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cũng tuyên bố trong khoảng 2 tuần ngừng bắn, quân đội Iran sẽ phối hợp để bảo đảm hoạt động đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thoả thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran nhưng không rõ khi nào thoả thuận có hiệu lực. Ảnh: AP

Khoảng 2 giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được thoả thuận ngừng bắn, kênh tin tức nhà nước Iran (IRIB) cho biết Lãnh tụ tối cao Iran đã chỉ thị cho tất cả các đơn vị quân sự ngừng nổ súng.

"Điều này không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc nhưng tất cả các lực lượng quân sự phải tuân theo mệnh lệnh của Lãnh tụ tối cao và chấm dứt hỏa lực"- IRIB nêu rõ.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng lúc lên tiếng khẳng định ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 2 tuần với điều kiện Iran lập tức mở eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh lệnh ngừng bắn 2 tuần không bao gồm với Lebanon.

Điều này trái ngược phát biểu từ Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khi nhấn mạnh đã gửi kế hoạch cho Tổng thống Donald Trump. Ông Sharif khẳng định thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức ở mọi nơi, bao gồm cả "Lebanon và những nơi khác".

Trong lúc các bên đưa ra những mô tả khác nhau về phạm vi ngừng bắn, tình hình thực địa vẫn chưa hạ nhiệt. Một người phát ngôn quân đội Israel nói với CNN rằng Israel vẫn đang tiến hành các cuộc không kích tại Iran.

Thông tin này càng gây thêm "nhiễu loạn" bởi trước đó một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói rằng Israel "có tham gia thỏa thuận ngừng bắn và đã đồng ý tạm dừng chiến dịch ném bom trong khi đàm phán tiếp diễn".

CNN mô tả không lâu sau khi thỏa thuận được công bố, còi báo động đã vang lên tại nhiều nước vùng Vịnh và ở Israel vào sáng sớm 8-4.

Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết lực lượng quân sự của họ đang phải đánh chặn các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Tại Abu Dhabi (UAE) giới chức cho biết họ đang khắc phục hậu quả vụ cháy ở cơ sở xử lý khí đốt Habshan.

Bộ Quốc phòng Qatar cũng tuyên bố đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân tìm nơi an toàn sau khi còi báo động vang lên. Tại Ả Rập Saudi, lực lượng Phòng vệ dân sự phát cảnh báo sớm về nguy cơ tại khu vực Al-Kharj ở miền Trung nước này.

Israel cho biết họ đã phát hiện nhiều đợt phóng tên lửa từ Iran và đang đánh chặn. Tổ chức cấp cứu Magen David Adom (MDA) nói các đội khẩn cấp đã được triển khai tới một số điểm bị tác động ở miền trung Israel.

Các vụ tấn công bằng tên lửa được báo cáo xảy ra khắp vùng Vịnh và Israel sau khi lệnh ngừng bắn được công bố hôm 8-4. Ảnh: CNN