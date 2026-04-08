Ông Trump tiết lộ Trung Quốc can thiệp vào phút chót, thuyết phục Iran đàm phán

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có đóng vai trò trong việc thúc đẩy Tehran đàm phán ngay trước hạn chót mà ông đặt ra cho việc tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Iran hay không, Tổng thống Trump đã trả lời rằng: "Tôi được biết là có. Đúng thế, họ đã làm vậy".

New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran cho biết Tehran đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian sau sự can thiệp vào phút chót của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh đã đề nghị Iran "thể hiện sự linh hoạt và hạ nhiệt căng thẳng", trước những lo ngại về hệ lụy kinh tế. Các quan chức này cũng cho biết thỏa thuận đình chiến đã được Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei phê chuẩn.

Trung Quốc là đối tác thân thiết của Iran, đồng thời là khách hàng lớn nhất mua dầu mỏ Iran, phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng duy trì quan hệ kinh tế sâu rộng với các quốc gia Vùng Vịnh và nhiều lần lên tiếng về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào khu vực này trong xung đột với Israel và Mỹ.

Dự kiến, ông Trump sẽ tới Bắc Kinh vào giữa tháng 5/2026 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một hội nghị thượng đỉnh được đánh giá là mang tính then chốt giữa hai siêu cường. Chuyến đi ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4, nhưng đã bị hoãn lại khi ông Trump cho biết cần ở lại Washington để giám sát cuộc chiến tại Iran.

Thông báo về lệnh ngừng bắn được ông Trump đưa ra trong đêm, chỉ khoảng 90 phút trước thời hạn mà ông đặt ra để Iran mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, ông đã đe dọa phá hủy các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở tuyến đường thủy chiến lược, đồng thời cảnh báo khi thời hạn cận kề rằng “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay".

Về phía Iran, nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực, đồng thời gần như phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích vào ngày 28/2. Việc đi lại qua eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ toàn cầu đã giảm tới khoảng 90%, khiến giá năng lượng trên thế giới tăng vọt.