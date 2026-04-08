Nghị sĩ Mỹ gọi ngừng bắn với Iran là thảm họa, đảng Dân chủ thảo luận việc luận tội hoặc phế truất ông Trump

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy thuộc Ủy ban Đối ngoại phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNN ngày 7/4: "Về cơ bản, Donald Trump đã đồng ý trao cho Iran quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Điều này thật không thể tin được. Nếu thỏa thuận này thực sự trao cho Iran quyền kiểm soát eo biển, nó sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn thế giới".

Ông nhấn mạnh: "Donald Trump đã tiến hành hành động quân sự mà dường như, ít nhất là hiện tại, đã trao cho Iran quyền kiểm soát một tuyến đường thủy quan trọng mà họ không có trước chiến tranh".

Đồng thời, ông Murphy cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ liên tục nói dối và bày tỏ nghi ngờ về các điều khoản thực sự của thỏa thuận ngừng bắn, vốn được phía Mỹ và Iran trình bày khác nhau.

Đảng Dân chủ chống lại ông Trump

Trong một diễn biến khác bên trong nước Mỹ, trang tin Axios dẫn nguồn tin riêng cho biết, đảng Dân chủ đang tích cực thảo luận về khả năng luận tội hoặc phế truất ông Trump sau những phát ngôn của ông về Iran .

Hiện đang có nhiều cuộc thảo luận trong nội bộ đảng Dân chủ Mỹ về khả năng đưa vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump ra bỏ phiếu hoặc gửi thư cho Nội các yêu cầu viện dẫn Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ - nguồn tin nói.

Nguồn tin của tờ báo cho biết thêm, các cuộc thảo luận về khả năng phế truất ông Trump đã trở nên gay gắt hơn trong nội bộ đảng Dân chủ do những phát ngôn của ông về Iran.

Cựu nữ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ - tức là thủ tục bãi nhiệm hoặc tạm thời thay thế tổng thống nếu người đó không đủ khả năng về thể chất hoặc tinh thần để điều hành đất nước hoặc bị coi là không đủ tư cách để điều hành. Nữ nghị sĩ Rashida Tlaib cũng kêu gọi bãi nhiệm ông Trump sau những lời đe dọa của ông đối với Iran.

Trước đó, trong ngày 7/4, ông Trump một lần nữa đe dọa sẽ phá hủy nền văn minh Iran ngay trong đêm nay nếu Tehran không đồng ý với thỏa thuận giải tỏa eo biển Hormuz.

Ông Trump từng nói rằng ông không coi các cuộc tấn công vào cầu và nhà máy điện của Iran là tội ác chiến tranh.

Tuy nhiên trước khi hạn chót mà ông Trump đặt ra cho Iran đi qua, ngay trong tối 7/4, Nhà Trắng thông báo rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần. Nhà Trắng cũng cho biết thêm rằng Mỹ đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran, có thể được dùng làm cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran sau đó tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Mỹ, khi cho rằng Mỹ đã chấp nhận đề xuất 10 điểm của Tehran. Theo Hội đồng An ninh Iran, Mỹ đã đồng ý duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz , bồi thường, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium và rút quân khỏi Trung Đông .

Các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 10/4, tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Tehran sẽ dành hai tuần cho toàn bộ quá trình đàm phán, trong thời gian đó một thỏa thuận ngừng bắn sẽ được thiết lập.