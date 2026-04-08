Chiến sự Trung Đông ngày 8-4: Cơ sở khí đốt lớn nhất UAE gặp hỏa hoạn, 3 miền Israel hứng tên lửa

Theo phóng viên Al Jazeera đưa tin từ Tehran, người dân Iran đang bày tỏ sự nhẹ nhõm thận trọng sau thông báo ngừng bắn với Mỹ, vì vẫn có sự hoài nghi rằng liệu thỏa thuận này có được duy trì hay không.

Trái lại, miền Nam Lebanon vẫn chìm trong khói lửa sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nhưng thỏa thuận này sẽ không bao gồm Lebanon.

Một quán cà phê tại TP Sidon ở miền Nam Lebanon bị trúng không kích hôm 8-4 - Ảnh: AP

Theo Times of Israel, chiều 8-4, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nhắc lại cảnh báo sơ tán quy mô lớn đối với miền Nam Lebanon trong bối cảnh cuộc giao tranh với Hezbollah vẫn tiếp diễn.

“Chiến dịch ở Lebanon vẫn tiếp diễn, thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm Lebanon. Vì sự an toàn của các bạn, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bạn lập tức sơ tán khỏi nhà và di chuyển ngay lập tức đến phía Bắc sông Zahrani” - phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee viết trên X.

Quân đội Israel cũng lặp lại yêu cầu sơ tán đối với người dân ở khu vực phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon.

Trái lại, phía Hezbollah cho biết họ tuân thủ lệnh ngừng bắn, đã ngừng các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel và vào quân đội Israel ở Lebanon vào rạng sáng 8-4.

Bên cạnh đó, Không quân Israel (IAF) tuyên bố rằng họ đã không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran kể từ khoảng 3 giờ sáng, thời điểm mà IDF thông tin về một cuộc tấn công nhằm giảm bớt hỏa lực tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào Israel.

Những người biểu tình ủng hộ chính phủ xuống đường ở Tehran - Iran sau lệnh ngừng bắn hôm 8-4, cầm cờ Iran và ảnh chân dung Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei - Ảnh: AP

Tuy nhiên, phía Israel cáo buộc Iran vẫn trút tên lửa vào nước này sau thời điểm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ được công bố, bao gồm loạt tên lửa đạn đạo vào khu vực Jerusalem và miền Trung Israel, tiếp theo đó là một số cuộc tấn công khác vào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của đất nước.

Các nhân viên y tế báo cáo rằng 3 cậu bé bị thương nhẹ do một quả bom chùm của Iran rơi trúng thị trấn Tel Sheva ở phía Nam, trong khi dịch vụ cứu thương Magen David Adom cho biết họ đã điều trị cho hai thiếu niên 15 tuổi và một em 12 tuổi bị thương do vụ nổ và mảnh kính vỡ.

Tờ Times of Israel cũng đưa tin rằng Iran vẫn cũng tiếp tục tấn công các quốc gia vùng Vịnh gồm Ả Rập Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Chiều cùng ngày, UAE đã phát đi thông tin rằng hoạt động tại khu phức hợp khí đốt Habshan lại bị đình chỉ tạm thời do hỏa hoạn.

Theo Văn phòng truyền thông Abu Dhabi, vụ hỏa hoạn là do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không của Abu Dhabi đánh chặn một tên lửa. Habshan là cơ sở khí đốt lớn nhất UAE, một trung tâm năng lượng quan trọng của Trung Đông và thế giới.