Nga, Trung Quốc và các nước khác nói gì về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran?

Mỹ và Iran đã nhất trí về lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Các vòng đàm phán hoàn tất thỏa thuận hòa bình dự kiến bắt đầu tại Islamabad - Pakistan vào ngày 10-4.

Trung Quốc

Trung Quốc nhấn mạnh vai trò của Bắc Kinh trong việc khuyến khích Mỹ và Iran tạm ngừng các hành động thù địch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã có 26 cuộc điện đàm với các đối tác từ những nước liên quan, trong khi đặc phái viên Trung Đông đã “đi lại khắp” khu vực bị tàn phá.

Bắc Kinh sẽ “tiếp tục nỗ lực xoa dịu tình hình và đạt được mục tiêu chấm dứt hoàn toàn chiến tranh” - bà Mao Ninh nói.

Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Moscow ngay từ đầu tuyên bố cần chấm dứt ngay lập tức "hành động gây hấn" chống Iran và bắt đầu "giải pháp chính trị và ngoại giao thực chất".

Bà Zakharova cũng khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho tình hình hiện nay.

Liên hợp quốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định “việc chấm dứt các hành động thù địch là vô cùng cần thiết để bảo vệ tính mạng dân thường và giảm bớt nỗi đau cho con người”.

Ông đồng thời cảm ơn Pakistan và các quốc gia khác đã tham gia vào quá trình xây dựng thỏa thuận ngừng bắn.

Thế giới hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Liên minh châu Âu (EU)

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, gọi thỏa thuận là "một bước lùi khỏi bờ vực sau nhiều tuần leo thang".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn là tin tốt nhưng “hạ nhiệt tạm thời không được khiến chúng ta quên đi những hỗn loạn, tàn phá và thương vong”. Ông nhấn mạnh “ngoại giao, luật pháp quốc tế và hòa bình” phải được ưu tiên.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả thỏa thuận ngừng bắn là “một điều rất tốt đẹp”.

“Chúng tôi kỳ vọng trong những ngày và tuần tới, thỏa thuận sẽ được tôn trọng đầy đủ trong toàn khu vực và mở đường cho các vòng đàm phán. Chúng tôi mong muốn thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cả Lebanon” - ông Macron chia sẻ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn và cảm ơn Pakistan vì vai trò trung gian hòa giải. Ông cho rằng mục tiêu trong những ngày tới là đàm phán để "chấm dứt chiến sự lâu dài" thông qua các kênh ngoại giao.

Còn Bộ trưởng Ngoại giao Đức Andrii Sybiha kêu gọi Washington “quyết đoán” tương tự để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga.

Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết “cuộc xung đột dẫn tới đau khổ cho người dân và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng như mạng lưới thương mại”.

“Chúng tôi kỳ vọng quyền tự do hàng hải và dòng chảy thương mại toàn cầu sẽ được duy trì thông suốt qua eo biển Hormuz” - tuyên bố cho biết thêm.

Đồ họa: Thanh Long

Nhật Bản

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara nói Tokyo coi lệnh ngừng bắn hai tuần như một “bước đi tích cực” trong khi chờ đợi “thỏa thuận cuối cùng”. Ông Minoru cho biết việc giảm leo thang xung đột ở Trung Đông vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Indonesia

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Yvonne Mewengkang mong muốn Iran và Mỹ tôn trọng “chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ngoại giao” của mỗi bên.

Malaysia

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết thỏa thuận ngừng bắn đánh dấu “bước phát triển quan trọng, đồng thời là bước đi then chốt giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình - ổn định” cho khu vực Trung Đông.

Tuyên bố cũng kêu gọi tránh mọi “hành động khiêu khích hoặc biện pháp đơn phương tác động tiêu cực đến sự ổn định mong manh của khu vực hoặc gây nguy hiểm cho an ninh kinh tế và năng lượng toàn cầu”.

Úc

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong vui mừng và hy vọng thỏa thuận sẽ dẫn đến giải pháp lâu dài. “Chiến tranh càng kéo dài, tác động đến nền kinh tế toàn cầu càng nghiêm trọng và thiệt hại về người càng lớn” - tuyên bố nêu.

New Zealand

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho rằng các bên cần phải làm nhiều hơn nữa. “Mặc dù đây là tin đáng mừng, còn rất nhiều việc quan trọng cần triển khai trong những ngày tới để đảm bảo lệnh ngừng bắn lâu dài”, vì cuộc chiến đã gây ra “những tác động và gián đoạn sâu rộng” với Trung Đông và các khu vực - ông viết trong một bài đăng trên X.