Những phát ngôn ấn tượng mang dấu ấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính

Chiều 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2026, dấu ấn nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ nằm ở cường độ hoạt động điều hành trong những năm đất nước đi qua đại dịch, thiên tai, biến động toàn cầu mà còn ở một phong cách rất riêng.

Những câu nói như "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm" hay "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" không chỉ là câu nói gây ấn tượng, mà dần trở thành tinh thần hành động của cả bộ máy trong nhiều thời điểm khó khăn.

Báo Dân Việt điểm lại những phát ngôn gây ấn tượng, mang đậm dấu ấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 - ông Phạm Minh Chính.