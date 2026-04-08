Ông Trump nói có thể nối lại tấn công Iran, 15 nước thảo luận về Hormuz

Đài Sky News dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump ngày 8/4 phát biểu: "Mỹ sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công nhắm vào Iran nếu các cuộc đàm phán sắp tới hoặc thỏa thuận đạt được không đáp ứng đủ yêu cầu. Chúng tôi sẽ quay trở lại Trung Đông ngay lập tức, đó là điều rất dễ dàng".

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng khẳng định Mỹ đã đạt các mục tiêu cốt lõi tại Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần được thông qua.

"Thành công của chiến dịch quân sự đã tạo ra đòn bẩy để giúp Tổng thống Trump thúc đẩy đàm phán, qua đó mở ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao vì nền hòa bình lâu dài", bà Leavitt nói.

Về phía Iran, nước này tuyên bố "đã giành chiến thắng", đồng thời gửi cho Mỹ đề xuất 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Các điều kiện này bao gồm Iran được duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ phải rút quân khỏi khu vực, Washington phải chấp nhận hoạt động làm giàu uranium của Tehran,... Tiến trình đàm phán cụ thể giữa Mỹ và Iran sẽ bắt đầu từ ngày 10/4 ở Pakistan.

15 quốc gia thảo luận về tình hình eo biển Hormuz

Theo báo Times of Israel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8/4 đã tiết lộ về việc 15 quốc gia đang lên kế hoạch hỗ trợ nối lại hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz.

"Có khoảng 15 quốc gia đã được huy động để tham gia vào quá trình lập kế hoạch ở eo biển Hormuz. Dưới sự dẫn đầu của Pháp, chúng ta sẽ phối hợp với Iran để tạo điều kiện cho việc nối lại lưu thông", ông Macron cho hay.

Tổng thống Pháp cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi đưa Lebanon vào thỏa thuận này. "Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ bao gồm toàn bộ Lebanon", ông Macron nói.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, toàn bộ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong 2 tuần tới đều phải phối hợp với chính quyền Iran và Oman để xin các giấy phép cần thiết nhằm đảm bảo an toàn.