Hà Nội: Xử lý thanh niên dùng AI chế ảnh người ngất tại cây xăng để 'câu view'

Ngày 8/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng hình ảnh do AI tạo dựng gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung: "Giá xăng dầu 'quay xe' – anh em đi đổ xăng ngay". Đáng chú ý, đính kèm bài viết là hình ảnh một người đàn ông bị ngất tại cây xăng – một sản phẩm được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Nội dung đăng tải sai sự thật. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cơ quan công an đã làm rõ chủ tài khoản là N.T.Đ (sinh năm 2005, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Đ. thừa nhận hành vi sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích "câu view", "câu like". Đối tượng đã tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Anh N.T.Đ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Trước tình trạng công nghệ AI đang bị lợi dụng để xuyên tạc sự thật, Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video do AI tạo dựng hoặc chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tin tưởng và chia sẻ. Cảnh giác với hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh giả, xuyên tạc sự thật nhằm câu "view", câu "like" hoặc phục vụ mục đích xấu.

Chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện các tài khoản sử dụng hình ảnh AI đăng tải nội dung sai sự thật để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.