Rộ tin chấn động: Bộ trưởng chiến tranh Pete Hegseth che giấu ông Trump sự thật về cuộc chiến Iran?

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bị cáo buộc "không nói sự thật" với ông Trump về cuộc chiến ở Iran? Ảnh: Will Oliver/EPA/Bloomberg

Một báo cáo của Washington Post đang làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ chính quyền Mỹ khi một quan chức giấu tên tiết lộ rằng ông Hegseth có thể đã không cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cho Tổng thống Trump về tình hình chiến sự với Iran.

Theo nguồn tin này, ông Hegseth đã trình bày sai lệch mức độ thiệt hại mà Mỹ gây ra cho chương trình tên lửa và máy bay không người lái của Iran, khi khẳng định Washington đã “gần như phá hủy hoàn toàn” năng lực này.

Tuy nhiên trên thực tế hơn một nửa kho tên lửa của Tehran được cho là vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời Mỹ cũng chưa thiết lập được quyền kiểm soát tuyệt đối bầu trời Iran như những tuyên bố trước đó, tạo ra khoảng cách đáng kể giữa đánh giá công khai và thực tế chiến trường.

Những nghi vấn này càng trở nên đáng chú ý khi chính ông Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng đã xác nhận việc một chiến đấu cơ F-15 của Mỹ bị bắn hạ bởi tên lửa tầm nhiệt vác vai khi hoạt động trên không phận Iran, khiến hai phi công mắc kẹt trong lãnh thổ đối phương trước khi được giải cứu.

Vụ việc cho thấy Tehran vẫn duy trì được năng lực phòng không nhất định trái ngược với báo cáo trước đó của Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth rằng, Iran “không còn hệ thống phòng không” và “không thể làm gì” trước các đợt không kích của Mỹ.

Chuyên gia quân sự Kelly Grieco thuộc Trung tâm Stimson cho rằng vụ bắn hạ F-15 phản ánh rõ sự khác biệt giữa “ưu thế trên không” và “làm chủ hoàn toàn bầu trời”, trong đó Mỹ hiện chỉ đạt được ưu thế tương đối và có giới hạn về mặt địa lý cũng như độ cao, buộc các máy bay chiến đấu phải hoạt động ở độ cao lớn từ 4.572m đến 10.000m nhằm giảm thiểu rủi ro trước các loại tên lửa vác vai, nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị tấn công.

Trước các cáo buộc, Nhà Trắng đã nhanh chóng bác bỏ khi người phát ngôn Anna Kelly khẳng định Tổng thống Trump luôn nắm đầy đủ thông tin về cuộc xung đột và không bị bất ngờ trước các phản ứng quân sự từ phía Iran, đồng thời nhấn mạnh các kế hoạch tác chiến của Mỹ đã tính đến mọi kịch bản có thể xảy ra.

Trong khi phía Lầu Năm Góc, người phát ngôn Sean Parnell, gọi những chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng Hegseth là “dối trá và tuyên truyền”.

Ông Parnell khẳng định Bộ trưởng Hegseth đã cung cấp cho Tổng thống các phương án quân sự rõ ràng nhằm đạt được mục tiêu phá hủy kho tên lửa Iran, làm suy yếu lực lượng hải quân, triệt tiêu các lực lượng ủy nhiệm và ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, tranh cãi không chỉ dừng lại ở vấn đề thông tin mà còn lan sang khía cạnh pháp lý và chính trị khi nghị sĩ Yassamin Ansari tuyên bố sẽ thúc đẩy thủ tục luận tội Bộ trưởng Hegseth với cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh.

Ông Ansari cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự như cầu, nhà máy điện hay cơ sở khử mặn tại Iran đã vượt qua “mọi lằn ranh”. Đồng thời một số nghị sĩ khác, trong đó có Chris Murphy, cũng bày tỏ quan điểm rằng việc nhắm vào hạ tầng dân sự có thể cấu thành vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, nối dài danh sách những sức ép chính trị mà ông Hegseth đang phải đối mặt sau khi trước đó nghị sĩ Shri Thanedar từng đệ trình đề xuất luận tội nhưng chưa được đưa ra bỏ phiếu.

Diễn biến mới nhất cho thấy cuộc chiến Mỹ - Iran không chỉ là phép thử về sức mạnh quân sự mà còn phơi bày những rạn nứt trong quá trình hoạch định và truyền đạt thông tin ở cấp cao nhất của chính quyền Washington, nơi bất kỳ sai lệch nào trong đánh giá tình hình cũng có thể kéo theo những hệ quả chiến lược sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang và môi trường an ninh quốc tế trở nên khó lường hơn bao giờ hết, theo Washington Post.