Cuộc họp "ác mộng" của quan chức NATO với Bộ trưởng Mỹ về Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tại Kiev hôm 20/11 (ảnh: Reuters)

Guardian hôm 22/11 đưa tin, trong một cuộc họp tại Kiev vào cuối ngày 21/11, Bộ trưởng Lục quân Mỹ – ông Dan Driscoll – đã thông báo với các đại sứ NATO về nội dung kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Không có thỏa thuận nào là hoàn hảo, nhưng nó phải được thực hiện càng sớm càng tốt”, ông Driscoll nói (theo lời một quan chức NATO có mặt tại cuộc họp).

Không khí cuộc họp được cho là rất căng thẳng, khi một số đại sứ NATO chất vấn ông Driscoll về nội dung kế hoạch 28 điểm và việc Mỹ xây dựng kế hoạch này mà không thông báo cho các đồng minh.

“Đó là một cuộc họp ác mộng. Cuộc tranh luận theo kiểu ‘các ông không còn con bài nào để chơi’”, một quan chức (giấu tên) nói với Guardian, ám chỉ bình luận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thường sử dụng để nói về tình hình của Ukraine.

Một quan chức cấp cao khác nói với Financial Times (báo Anh) rằng, Bộ trưởng Driscoll đã đến muộn và dùng lời lẽ gay gắt để nói về quan điểm của Washington.

“Chúng ta phải làm xong việc này”, ông Driscoll được cho là đã nói.

“Lực lượng Mỹ ủng hộ Ukraine, nhưng đánh giá trung thực của chúng tôi là Ukraine đang ở trong tình thế rất tệ”, một đại sứ NATO nhắc lại lời ông Driscoll.

Theo Guardian, kế hoạch hòa bình 28 điểm được cho là bao gồm một số điều khoản mà Ukraine khó có thể chấp nhận, như nhượng bộ lãnh thổ ở Donbass, công nhận một số vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga và giới hạn quy mô lực lượng quân sự.

Hôm 21/11, Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu quan trọng gửi tới người dân, ông thừa nhận Ukraine đang ở “một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử” và phải lựa chọn giữa “mất đi phẩm giá hoặc mất đi một đồng minh chủ chốt”.

Về phía Mỹ, hôm 22/11, Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng, Ukraine nên sớm đàm phán và việc tăng viện trợ không giúp nước này chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

“Người ta cứ tưởng tượng rằng, chỉ cần thêm tiền, thêm vũ khí hay thêm lệnh trừng phạt là chiến thắng sẽ trong tầm tay. Hòa bình không được kiến tạo bởi những nhà ngoại giao, những chính trị gia sống trong ảo tưởng. Nó được kiến tạo bởi những người thông minh sống trong thế giới khách quan”, ông Vance bình luận trên mạng xã hội X.

Theo ông Vance, một số người đang chỉ trích về “khuôn khổ hòa bình” do Mỹ xây dựng, nhưng thực ra họ đang hiểu sai và không nắm được tình hình thực tế trên chiến trường.

Phó Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng, mọi kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột đều phải được “cả Nga và Ukraine chấp nhận”, và “giảm thiểu khả năng” xảy ra các hành động thù địch mới.