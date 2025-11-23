Nước thành viên NATO nã hỏa lực về phía UAV lạ tiếp cận căn cứ có vũ khí hạt nhân Mỹ

Tiêm kích tàng hình F-35 hiện diện tại căn cứ không quân Volkel ở Hà Lan. Ảnh: AFP.

“Đêm qua, UAV xuất hiện phía trên căn cứ Volkel”, ông Brekelmans cho biết. “Lực lượng mặt đất đã khai hỏa để bắn hạ. UAV đã rời đi và đến nay vẫn chưa được tìm thấy”.

Căn cứ Volkel là nơi lưu giữ vũ khí hạt nhân của Mỹ và biên đội tiêm kích F-35 của Hà Lan. Vũ khí hạt nhân Mỹ được bố trí tại một số nước thành viên NATO ở châu Âu nhằm thể hiện cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ với các quốc gia này.

Đây không phải lần đầu một căn cứ châu Âu có triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ xuất hiện UAV khả nghi. Từ ngày 31/10 đến 2/11, UAV lạ bay gần căn cứ Kleine Brogel của Bỉ trong ba đêm liên tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nhận định đây có thể là hoạt động do thám. Ông không chỉ đích danh bên liên quan nhưng đề cập đến các vụ UAV nghi của Nga xâm phạm không phận châu Âu thời gian gần đây.

Tháng 9, lực lượng Ba Lan bắn hạ vài UAV nghi của Nga xâm nhập không phận nước này. Vài ngày sau, một UAV nghi của Nga bay vào lãnh thổ Romania nhưng Bucharest không khai hỏa. Không lâu sau đó, ba tiêm kích MiG-31 của Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận Estonia trong thời gian ngắn.

Từ đó đến mùa thu 2025, loạt vụ UAV bí ẩn xuất hiện tại nhiều nước châu Âu như Đan Mạch, Litva, Phần Lan, Estonia, Romania, Đức, Bỉ và Hà Lan.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nói với Kyiv Independent ngày 6/10 rằng châu Âu cho rằng Nga đứng sau các sự việc này, nhưng “không thể chứng minh”.

Vụ mới nhất cũng một lần nữa cho thấy phản ứng lúng túng của nước thành viên NATO trong việc đối phó UAV lạ.

Trong thông điệp ngày 22/11, ông Brekelmans nhắc lại rằng UAV bị cấm hoạt động gần các cơ sở quân sự. “UAV không được phép tiếp cận các địa điểm quân sự”, ông viết. “Chúng tôi sẽ hành động khi cần thiết”.