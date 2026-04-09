Bị người Mỹ quay lưng: Ông Trump đang trả giá đắt khủng khiếp cho cuộc chiến với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh (Xinhua/Ting Shen)

Theo các cuộc thăm dò hiện tại, đảng Dân chủ có nhiều khả năng giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, dù khó chiếm đa số tại Thượng viện.

Theo tổng hợp thăm dò toàn quốc của nhà phân tích Nate Silver, mức tín nhiệm ròng của ông Trump đã giảm 4,1 điểm kể từ ngày 5/3, xuống còn -16,9. Cụ thể, 56,5% người được hỏi không ủng hộ, trong khi chỉ 39,5% ủng hộ ông.

Đây là mức thấp kỷ lục, thấp hơn cả những đáy trước đó vào tháng 11/2025 và tháng 2/2026. Thậm chí, con số này còn thấp hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào kể từ thời Harry Truman ở cùng giai đoạn nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump từng chạm mức thấp nhất là -12,8.

Chiến tranh Iran kéo tụt uy tín ông Trump trên nhiều mặt trận

Theo các chỉ số do Silver theo dõi, mức tín nhiệm của ông Trump hiện ở mức: -10,7 về nhập cư; -21,8 về kinh tế; -24,2 về thương mại; -33,6 về lạm phát.

Cuộc chiến với Iran được cho là nguyên nhân chính khiến các chỉ số kinh tế, thương mại và lạm phát sụt giảm mạnh, trong khi vấn đề nhập cư ít bị ảnh hưởng hơn.

Về mức độ ủng hộ cuộc chiến, dữ liệu cho thấy dư luận Mỹ đang nghiêng về phản đối. Tỷ lệ ủng hộ ròng từng chạm đáy -18,1 vào ngày 4/4, trước khi phục hồi nhẹ lên -15,1. Hiện có 53,8% người Mỹ phản đối chiến tranh, so với 38,7% ủng hộ.

Thị trường chứng khoán phục hồi, ông Trump có thể “gỡ điểm”

Các cuộc thăm dò chưa phản ánh tác động từ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố gần đây. Trong khi đó, thị trường tài chính đã có phản ứng tích cực.

Chỉ số S&P 500 tăng 2,5% trong phiên giao dịch gần nhất. Kể từ mức đáy ngày 30/3, chỉ số này đã tăng 6,9% và hiện chỉ còn thấp hơn 2,3% so với đỉnh trước khi chiến tranh nổ ra.

Giới phân tích cho rằng đà phục hồi của thị trường, đặc biệt nếu giá nhiên liệu giảm, có thể giúp ông Trump cải thiện phần nào mức độ ủng hộ. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc nền kinh tế Mỹ có tránh được các cú sốc lớn trong thời gian tới hay không.

Đảng Dân chủ tăng tốc trước bầu cử giữa kỳ

Một tín hiệu đáng chú ý khác là kết quả bầu cử bổ sung tại bang Georgia. Dù ứng viên Cộng hòa giành chiến thắng với tỷ lệ 55,9% so với 44,1%, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với mức chênh lệch 37 điểm mà ông Trump từng đạt được tại khu vực này trong bầu cử tổng thống 2024.

Điều này đồng nghĩa với mức “dao động” lên tới 25 điểm nghiêng về đảng Dân chủ – dấu hiệu cho thấy cử tri đang có sự dịch chuyển đáng kể.

Trong các cuộc thăm dò chung, đảng Dân chủ hiện dẫn trước đảng Cộng hòa với tỷ lệ 47,9% so với 42,4%, tương đương cách biệt 5,5 điểm. Nếu duy trì mức này, họ có khả năng cao giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Hiện tại, đảng Cộng hòa đang nắm 220 ghế tại Hạ viện so với 215 ghế của Dân chủ, và kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ 53–47.

Tuy nhiên, cuộc đua tại Thượng viện vẫn khó khăn với đảng Dân chủ, khi hệ thống mỗi bang có hai thượng nghị sĩ khiến các bang nông thôn – nơi đảng Cộng hòa chiếm ưu thế – có ảnh hưởng lớn hơn.

Bức tranh chính trị – kinh tế đầy biến động

Sự sụt giảm tín nhiệm của ông Trump phản ánh tác động sâu rộng của chiến tranh Iran đối với chính trị và kinh tế Mỹ. Dù thị trường chứng khoán đang phục hồi, những bất ổn về kinh tế, lạm phát và thương mại vẫn là thách thức lớn đối với Nhà Trắng.

Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới được xem là phép thử quan trọng, không chỉ với cá nhân ông Trump mà còn với cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ.