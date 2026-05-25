Ông Trump nói 'không vội' chốt thỏa thuận với Iran

"Lệnh phong tỏa cảng biển Iran vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi hai bên ký kết xong thỏa thuận", Tổng thống Mỹ đăng bài trên mạng xã hội ngày 24/5. "Tôi đã thông báo với các đại diện của mình rằng không nên vội vàng đạt được thỏa thuận khi thời gian đang có lợi cho chúng ta".

Bình luận mới của Tổng thống Trump đưa ra chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố thỏa thuận với Iran, trong đó có mở lại eo biển Hormuz, "cơ bản đã xong và đang chờ hoàn tất những bước cuối cùng". Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 24/5 nói rằng thế giới sắp đón chờ tin tốt và thỏa thuận với Tehran có thể sắp được công bố "trong vài giờ tới".

Tuy nhiên, ông Trump một lần nữa hạ thấp kỳ vọng đó, khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng thỏa thuận "chưa được đàm phán xong hoàn toàn". "Nếu tôi đạt thỏa thuận với Iran, đó sẽ là thỏa thuận tốt và đúng đắn", ông nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng minh của ông Trump, cùng ngày cho biết ông và Tổng thống Mỹ đã nhất trí "bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran đều phải loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân".

Giới chức Iran xác nhận sự tồn tại của một bản dự thảo thỏa thuận với Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ được gác lại và chỉ đem ra bàn thảo sau 60 ngày kể từ khi hai bên ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24/5 phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng Tehran "sẵn sàng đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân", nhưng chưa rõ liệu lời hứa này có được đưa vào văn bản chính thức của thỏa thuận hay không.

Iran đang sở hữu kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao, được cho là gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để Iran sản xuất 11 quả bom hạt nhân nếu làm giàu thêm.

Tổng thống Trump trước đó nhiều lần tuyên bố phải loại bỏ kho uranium này và không cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.