Xe tải chở đất cán tử vong hai vợ chồng ở Thái Nguyên

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 8 giờ sáng cùng ngày tại khu vực giao cắt giữa tuyến ĐT.266 và đường 47. Thời điểm trên, xe tải chở đất lưu thông theo hướng từ phường Bách Quang về xã Điềm Thụy, khi đến nút giao bất ngờ rẽ phải và xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều chở theo hai vợ chồng.

Theo camera an ninh ghi lại cho thấy, cú va chạm xảy ra rất nhanh khiến người điều khiển xe máy cùng người ngồi sau ngã xuống đường. Ngay sau đó, cả hai xe tải cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người tử vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Danh tính nạn nhân được xác định là ông H.H (SN 1958, trú tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình cũ, nay là xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cùng vợ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã Điềm Thụy xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào sáng 26/5 và cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, tình trạng xe tải chở đất lưu thông với tần suất lớn trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực huyện Phú Bình cũ diễn ra phổ biến. Các xe tải cỡ lớn thường xuyên hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời gây bụi bặm, tiếng ồn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

“Xe tải chạy liên tục, nhiều xe phóng nhanh, vào cua gấp khiến người dân rất lo lắng mỗi khi tham gia giao thông”, một người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn cho biết.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn liên quan đến xe tải chở đất trên địa bàn. Trước đó, ngày 18/3, tại xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên từng xảy ra vụ xe tải chở đất va chạm với xe đưa đón học sinh khiến nhiều em hoảng loạn và bị thương. Sau vụ việc, người dân nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, siết chặt hoạt động của các phương tiện chở vật liệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông.