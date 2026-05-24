Cháu gái hé lộ thói quen 'dễ thương' của Donald Trump

Trong video ghi lại ngày tốt nghiệp trung học đăng trên YouTube hôm 22/5, Kai Trump, 19 tuổi, chia sẻ khoảnh khắc nhận cuộc gọi từ ông nội khi đang làm tóc chuẩn bị dự lễ. Cô nói vào điện thoại: "Được rồi, cháu yêu ông. Tạm biệt".

Kai nhận được cuộc gọi từ ông nội trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Youtube

Sau cuộc gọi, Kai hào hứng kể với thợ làm tóc rằng ông nội thường gọi cho cô "bất cứ lúc nào".

"Ông ấy đúng là một người ông bình thường thôi, tôi thề đấy. Ông ấy đang trên đường từ Trung Quốc về và gọi điện cho tôi. Tôi biết, dễ thương lắm", Kai nói trong video. Chi tiết này được truyền thông chú ý vì hé lộ một khía cạnh đời thường hiếm thấy của Tổng thống Trump qua lời kể của cháu gái.

Kai là con gái của Donald Trump Jr. và Vanessa Trump. Cô vừa tốt nghiệp trường The Benjamin School ở Palm Beach Gardens, Florida. Sau lễ tốt nghiệp, gia đình tổ chức bữa tối thân mật tại nhà hàng Blackbird ở Palm Beach.

Theo Page Six, Tổng thống Trump không có mặt trong ngày tốt nghiệp của cháu gái. Tuy nhiên, một số thành viên gia đình Trump tham dự sự kiện, trong đó có Donald Trump Jr., Bettina Anderson, Tiffany Trump và chồng Michael Boulos. Tiger Woods, bạn trai của Vanessa Trump, có mặt tại lễ tốt nghiệp nhưng không dự bữa tối sau đó

Tổng thống Trump bên cháu gái. Ảnh: IG

Kai dự kiến theo học Đại học Miami vào mùa thu tới và tham gia đội golf nữ của trường. Cô từ lâu được biết đến với niềm đam mê golf, môn thể thao cũng gắn liền với hình ảnh ông nội cô.

Sự kiện tốt nghiệp của Kai diễn ra trong thời điểm gia đình Trump có nhiều hoạt động riêng tư được truyền thông Mỹ chú ý. Cùng tuần, Donald Trump Jr. và Bettina Anderson được cho là đã tổ chức lễ cưới trên một hòn đảo tư nhân ở Bahamas. Tổng thống Trump cũng vắng mặt trong sự kiện này.

Trên Truth Social, ông Trump viết rằng dù muốn có mặt bên con trai và Bettina, các công việc chính phủ và trách nhiệm với nước Mỹ không cho phép ông rời Washington. Ông nói việc ở lại Nhà Trắng trong giai đoạn này là cần thiết, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Donald Jr. và Bettina.

Ngoài ra, Vanessa Trump, mẹ của Kai, đầu tuần này cho biết bà được chẩn đoán mắc ung thư vú. Trong thông báo trên Instagram, Vanessa nói đang làm việc với đội ngũ y tế để lựa chọn phương án điều trị và giữ tinh thần lạc quan nhờ sự hỗ trợ của gia đình, các con và những người thân thiết.