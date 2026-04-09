Ông Trump cảnh báo tung đòn "mạnh chưa từng có" nếu đàm phán với Iran thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết toàn bộ lực lượng quân sự nước này, bao gồm tàu chiến, máy bay, vũ khí và binh sĩ, sẽ tiếp tục duy trì hiện diện “trong và xung quanh Iran” cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện với Tehran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social đêm 8/4, ông Trump nhấn mạnh việc duy trì lực lượng nhằm bảo đảm các điều khoản của thỏa thuận trong tương lai được thực thi đầy đủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Miami, Florida, ngày 9/3/2026. Ảnh: AP

“Nếu vì bất kỳ lý do nào điều đó không xảy ra - dù khả năng là rất thấp - thì các hành động quân sự sẽ được nối lại với quy mô lớn hơn, mạnh hơn và chưa từng có”, ông Trump cảnh báo.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần này, trong khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần vẫn còn nhiều bất định. Các bất đồng cốt lõi giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết và nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn hiện hữu.

Giới quan sát cho rằng phát biểu cứng rắn của ông Trump nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran trước thềm đàm phán. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tái khẳng định lập trường rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời yêu cầu eo biển Hormuz phải được duy trì mở và an toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế.

Hiện nay, hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz - tuyến đường chiến lược nơi từng chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu và khí đốt toàn cầu - vẫn đang bị gián đoạn, khi nhiều tàu thuyền chưa thể lưu thông bình thường.

Trong bối cảnh đó, ông Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cao, vừa “tăng cường lực lượng” vừa “nghỉ ngơi” để chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo.