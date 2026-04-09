Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ nhận được 3 đề xuất về Iran, có bản viết bằng ChatGPT

Theo hãng tin TASS, ông Vance ngày 8/4 đã tiết lộ về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được 3 bản đề xuất 10 điểm khác nhau liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

"Bản đề xuất đầu tiên được gửi cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ. Chúng tôi nghĩ rằng nó được viết bằng ChatGPT. Bản đề xuất thứ hai hợp lý hơn, dựa trên những gì mà Mỹ đã trao đổi với Iran thông qua Pakistan. Đây cũng là đề xuất 10 điểm mà Tổng thống Trump cho rằng có cơ sở để đàm phán. Bản đề xuất thứ ba chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, mang nặng tính yêu sách", Phó Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Vance cũng nhận định lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran là một "thỏa thuận mong manh". Bên cạnh đó, "phó tướng" của Tổng thống Trump bác bỏ tuyên bố của Iran về việc Lebanon được lệnh ngừng bắn bảo vệ và Tehran có thể tiếp tục làm giàu uranium.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington chưa bao giờ đồng ý với việc đưa Lebanon vào thỏa thuận ngừng bắn và một trong những yêu cầu chính Trump là Iran phải từ bỏ uranium đã làm giàu.

"Đó là lý do tôi nói đây là một thỏa thuận mong manh. Có những người rõ ràng muốn ngồi vào bàn đàm phán và hợp tác với chúng tôi để đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng cũng có những người lại bóp méo sự thật", ông Vance nói.

Theo truyền thông Mỹ, Phó Tổng thống Vance, đặc phái viên Witkoff và ông Kushner, con rể của Tổng thống Trump sẽ lên đường đến Pakistan vào cuối tuần này để bắt đầu đàm phán với phái đoàn Iran.