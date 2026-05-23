NYT: Mỹ đã buộc Israel rút khỏi các cuộc đàm phán với Iran

Tổng thống Donald Trump vàThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh AP

Bài báo cho biết: "Do thiếu thông tin từ đồng minh thân cận nhất, người Israel buộc phải thu thập những thông tin có thể về các cuộc thảo luận giữa Washington và Tehran thông qua các mối quan hệ của họ với các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao trong khu vực, cũng như thông qua hoạt động giám sát của chính họ bên trong Iran.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump coi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một đồng minh quân sự, nhưng không phải là một đối tác thân thiết trong các cuộc đàm phán với Iran. Theo tờ báo này, ông Netanyahu đã trở thành một "người ngoài cuộc" trong cuộc chiến chống lại Tehran, chứ không phải là một "người đồng hành".

"Israel đã rơi vào tình thế bị hạ cấp từ một đối tác bình đẳng xuống thành một vị thế giống như nhà thầu phụ cho quân đội Mỹ", tờ báo nhận định.

Các nhà báo cho biết thêm rằng đây là một đòn giáng mạnh vào ông Netanyahu, người đang phải đối mặt với cuộc bầu cử lại đầy khó khăn trong năm nay.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra vào đầu tháng Sáu. Thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì, nhưng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày vào nước láng giềng. Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công vào quân đội Israel ở khu vực biên giới.

Trong khi đó, theo tờ Wall Street Journal, ông Trump đã quyết định hoãn các cuộc tấn công mới vào Iran và tiếp tục đàm phán. Trước đó, ông đã bác bỏ các đề xuất hòa bình, nhưng ông nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn giữa các bên vẫn đang tiếp diễn. Hãng thông tấn Fars đưa tin hôm thứ Hai rằng Washington đã đưa ra năm điều kiện để chấm dứt xung đột. Tất cả đều trái ngược với các yêu cầu của Iran.

Đồng thời, theo các báo cáo truyền thông, hai bên định kỳ trao đổi các cuộc tấn công ở eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố rằng các cuộc tấn công này nhắm vào những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào binh lính Mỹ.