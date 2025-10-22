Ukraine giáng đòn tập kích nhà máy hóa chất của Nga bằng tên lửa Storm Shadow

Tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất. Ảnh: PA.

“Cuộc tập kích bằng các vũ khí đường không quy mô lớn đã được thực hiện, trong đó có sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 21/10 thông báo, cho biết “kết quả của đòn đánh đang được đánh giá thêm”.

Phía Nga cùng ngày nói đã đánh chặn hàng chục thiết bị không người lái và tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn rơi khoảng 57 máy bay không người lái trên bầu trời vùng Bryansk. Trước đó vài giờ, Thống đốc Bryansk Alexander Bogomaz cũng cho biết khu vực đang bị tấn công bởi “máy bay không người lái và tên lửa Ukraine”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả nhà máy bị tấn công là “cơ sở trọng yếu trong tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga”, chuyên sản xuất thuốc súng, thuốc nổ và nhiên liệu tên lửa.

Theo quân đội Ukraine, vụ tập kích hôm 21/10 là chiến dịch phối hợp giữa Không quân, Hải quân, Lục quân và các đơn vị khác. Trong vài tháng qua, Ukraine đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công tầm xa trong lãnh thổ Nga, sử dụng các tên lửa do phương Tây cung cấp và tên lửa tự sản xuất, nhằm vào các mục tiêu dân sự của Nga như cơ sở lọc dầu, nhà máy hóa chất.

Storm Shadow là mẫu tên lửa hành trình cận âm tầm xa, phóng từ máy bay, được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định. Tên lửa có tầm bắn 250 – 560 km, sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến, có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách xa. Storm Shadow nặng khoảng 1.300 kg, mang đầu đạn nặng 450 kg.

Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga từ năm 2023. Mẫu tên lửa này đã nhiều lần gây thiệt hại cho Nga, đặc biệt là đòn tấn công vào tháng 9/2023 khiến tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga bị hư hại.

Cuộc tập kích mới diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói Moscow coi London là “kẻ thù số một” do nước này tiếp tục viện trợ quân sự và huấn luyện cho quân đội Ukraine.