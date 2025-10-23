Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hai cô gái tử vong dưới bánh xe ben đầu kéo ở TPHCM

Sự kiện: An toàn giao thông
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau khi va chạm tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh - ĐT.746, 2 cô gái trên xe máy tử vong dưới gầm ô tô ben đầu kéo.

Chiều 23/10, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại khu vực vòng xoay trên đường Nguyễn Văn Linh và ĐT.746 (phường Tân Hiệp, TPHCM) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô ben đầu kéo và xe máy.

Sau khi va chạm, hai cô gái trên xe máy ngã xuống đường, bị ô tô ben đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng an ninh cơ sở đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, xe máy và 2 nạn nhân tử vong nằm dưới gầm ô tô ben đầu kéo.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biết
Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với Nguyễn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Chi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/10/2025 13:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
An toàn giao thông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN