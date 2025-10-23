Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa hôm nay (23/10), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h.

Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung chuẩn bị ứng phó.

Lúc 13 giờ ngày 24/10, tâm áp thấp ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc – 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Hệ thống di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25 km/giờ và tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Vùng gió mạnh cấp 3 ghi nhận ở khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông, trong phạm vi từ 16,0–20,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chiều 23/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).