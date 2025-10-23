Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng cho người có tờ vé số trúng độc đắc bị rách

Ngày 23-10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã chính thức trả thưởng cho ông P.D.L. (ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), người sở hữu tờ vé số trúng độc đắc bị rách, sau khi xác minh đủ điều kiện nhận thưởng.

Trao đổi với PV, ông P.V. L. cho biết, đã nhận hơn 1,8 tỉ đồng từ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai sau khi trừ thuế, đồng thời khẳng định không chi bất kỳ khoản phí nào cho cá nhân hay tổ chức để được nhận thưởng.

Ông L. cùng tờ vé số trúng độc đắc bị rách

"Khi được nhận thưởng, tôi rất vui mừng, bao lo lắng giờ đã tan biến. Tôi cảm ơn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã xem xét thấu đáo", ông L. nói.

Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác nhận đã chi trả cho ông L. chủ nhân tờ vé số mang ký hiệu K39-25, trúng giải đặc biệt xổ số miền Trung kỳ mở thưởng ngày 26-9.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 2-10, ông L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, công ty xác định tờ vé bị rách rời ở phần giữa và mất một mảnh nhỏ, nên chưa đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định.

Tờ vé số trúng độc đắc của ông L.

Ngày 8-10, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi đã trả lại tờ vé số cho ông L.. Sau đó, ông L. phản ánh vụ việc đến nhiều cơ quan báo chí cũng như nhờ luật sư xem xét khởi kiện.

Đến ngày 20-10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có văn bản mời ông L. bổ sung thông tin để xem xét lại trường hợp đặc biệt. Ngày 21-10, ông L. được mời làm việc với lãnh đạo công ty và đưa tờ vé đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, sáng 23-10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trao thưởng cho ông L.