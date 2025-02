Thoát chuỗi lỗ 4 năm liên tiếp, Vietnam Airlines báo lãi cao nhất lịch sử

Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2024, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) có doanh thu đạt 26.625 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm giúp doanh nghiệp này lãi gộp 4.377 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp hơn 189 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí của doanh nghiệp này đều tăng cao, đặc biệt là chi phí tài chính tăng 147% lên 1.851 tỷ đồng do chịu lỗ tỉ giá 650 tỷ đồng. Tuy nhiên, hãng bay lại được hoàn nhập 528 tỷ đồng các khoản phạt về chậm trả thuế, vi phạm hợp đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 53% và 26%, ở mức 1.522 tỷ đồng và 725 tỷ đồng.

Khấu trừ các loại chi phí, hãng hàng không này báo lãi sau thuế đạt 1.003 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là quý thứ 4 liên tiếp Vietnam Airlines có lãi trên dưới nghìn tỷ.

Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp này trong một năm mà Vietnam Airlines từng ghi nhận, thậm chí vượt xa cả giai đoạn trước dịch Covid-19 (Trung bình Vietnam Airlines lãi khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng/năm).

Kết quả đột biến của năm 2024 là nhờ trong 2 quý đầu năm được giảm nợ và hoãn nợ. Đến quý III/2024 và quý IV/2024 doanh nghiệp này đã hoạt động ổn định trở lại.

Trong năm 2024, mạng đường bay về cơ bản đã phục hồi hoàn toàn và có tăng trưởng so với giai đoạn trước dịch, với 58 đường bay quốc tế đến 30 điểm đến trên 18 quốc gia; 38 đường nội địa đến 22 điểm đến.

Tổng số chuyến bay đạt gần 140.000 chuyến, tăng hơn 7% so cùng kỳ, phục hồi 95% so 2019. Số khách vận chuyển trên toàn mạng đạt ước đạt gần 23 triệu khách, tăng gần 8% so cùng kỳ, gần như phục hồi hoàn toàn so 2019 (trên 99%).

Đặc biệt, cuối tháng 11/2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua các giải pháp để gỡ khó cho hãng hàng không từ ảnh hưởng của đại dịch. Theo đó, Quốc hội cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với quy mô tối đa 22.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, do hậu quả từ giai đoạn đại dịch, tại thời điểm 31/12/2024, Vietnam Airlines vẫn đang lỗ lũy kế 34.307 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 10.000 tỷ đồng. Tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt mức 58.064 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 68.109 tỷ dồng, giảm hơn 6.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là do giảm được khoản vay và nợ thuê tài chính.

Nhờ kinh doanh khởi sắc, khoản tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cũng được bổ sung, từ 12,9 tỷ đồng trong năm 2023 lên 14,26 tỷ đồng năm 2024. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Đăng Ngọc Hòa nhận 1,387 tỷ đồng. Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà nhận 1,38 tỷ đồng.