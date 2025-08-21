Có nên mua cổ phiếu bất động sản ở thời điểm hiện tại?

Nhận định đầu tư

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN): Thị trường có thể sẽ biến động mạnh trong phiên đáo hạn phái sinh, cùng với đó là áp lực điều chỉnh vẫn gia tăng trong phiên 21/8. Đồng thời, thị trường phân hóa mạnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng chính nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ điều chỉnh mạnh. Đặc biệt chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu danh mục và hạ tỉ trọng cổ phiếu về mức 40-60% danh mục, đặc biệt nhà đầu tư nên hạn chế mua mới trong giai đoạn này vì rủi ro T+ ở mức cao.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 20/8 (Nguồn: FireAnt).

Chứng khoán BIDV (BSC): Cây nến rút chân cho thấy tâm lý thị trường vẫn nghiêng về chiều mua nhiều hơn. Trong những phiên sắp tới kể từ 21/8, chỉ số sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.615 - 1.665 điểm.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS): Thanh khoản giao dịch duy trì ở mức cao trên 68.000 tỷ đồng trong phiên 20/8, cho thấy sự sôi nổi của dòng tiền. Sau những tín hiệu điều chỉnh trong phiên sáng, chỉ số chung thể hiện lực cầu bắt đáy vẫn luôn sẵn sàng tham gia thị trường, đặc biệt là trong phiên chiều.

Nhà đầu tư có thể thực hiện hóa lợi nhuận với những mã cổ phiếu đã tăng mạnh, qua đó duy trì tỉ lệ vay ký quỹ an toàn và cân nhắc cơ hội giải ngân tại các nhịp rung lắc và điều chỉnh trong phiên.

Khuyến nghị đầu tư

- DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh): Chờ mua.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DXG lần lượt là 1.969 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ) và 355 tỷ đồng (tăng 108% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 65% kế hoạch, tăng chủ yếu đến từ tăng trưởng mảng môi giới bất động sản có biên lợi nhuận cao, doanh thu môi giới tăng trưởng 58% so với cùng kỳ.

Tại quý II/2025 chỉ số D/E của doanh nghiệp ở mức 0,3 - thấp hơn trung bình ngành. Ngoài ra, dự án Prive đã mở bán trong tháng 8/2025 đóng góp dòng tiền và doanh thu cho DXG trong tương lai, TCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi và đợi cơ hội giải ngân ở vùng giá hợp lí hơn.

- NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va): Chờ mua.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.714 tỷ đồng (tăng62% so với cùng kỳ) và âm 666 tỷ đồng (giảm 91% so với cùng kỳ). Lỗ sau thuế giảm nhờ việc cải thiện doanh thu, giảm chi phí tài chính, và năm nay công ty không trích lập chi phí tiền sử dụng đất bất thường.

TCBS kì vọng việc Aqua City được phê duyệt quy hoạch 1/500 vào quý II/2025, cũng như du lịch Phan Thiết phục hồi giúp NVL tái khởi động lại các đại dự án, cải thiện dòng tiền và kết quả kinh doanh.

Tại ngày báo cáo tài chính tự lập, công ty có vài khoản vay tới hạn cần tái cấu trúc, TCBS kì vọng việc pháp lí hoàn thành, hạ tầng hình thành, sẽ cải thiện định giá tài sản bảo đảm, hỗ trợ việc tái cấu trúc sắp tới. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi.

- HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP): Mua ở vùng giá 31.700 đồng/cổ phiếu.

Trong quý II, HVN ghi nhận Tổng doanh thu và lợi nhuận ròng hợp nhất lần lượt đạt 27.969 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) và 2.823 tỷ đồng (tăng 228% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh tích cực nhờ biên lợi nhuận gộp được duy trì ở mức cao 17,7% nhờ vào nhu cầu khách hàng tăng mạnh, điều hành đội bay hiệu quả và chi phí nhiên liệu sụt giảm.

Trong các quý cuối năm, TCBS đánh giá kết quả kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực với nhu cầu tăng cao từ tệp hành khách quốc tế và sự phục hồi của các hành khách nội địa.

Ngoài ra giá nhiên liệu hàng không đang ở mức thấp giúp biên lợi nhuận gộp sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân một phần tại vùng giá chúng tối khuyến nghị.