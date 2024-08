Giá vé nội địa tăng mạnh, Vietnam Airlines báo lãi hơn 5.600 tỉ đồng

Hãng hàng không Vietnam Airlines (HoSE: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 với doanh thu hợp nhất đạt 24.858 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 191 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với quý 2 năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, lên mức 1.429 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ tỷ giá.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, lần lượt giảm 16,3% và 5,5%, còn 889 tỷ đồng và 429 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, hãng hàng không Vietnam Airlines ghi nhận mức lãi hợp nhất sau thuế khoảng 1.034 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 1.300 tỷ.

Trong báo cáo Đại hội cổ đông thường niên, Vietnam Airlines cho biết đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ ở mức 80.984 tỷ đồng vào năm nay, doanh thu hợp nhất 105.946 tỷ đồng. Đây đều là các mức cao nhất từ trước đến nay của hãng.

Kết quả, nửa đầu năm 2024, báo cáo tài chính của Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 53.126 tỷ đồng, tăng 20% so sánh cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 5.674 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gần 1.143 tỷ đồng và lợi nhuận khác là hơn 4.531 tỷ đồng, với sự đóng góp lớn từ việc Pacific Airlines được các đối tác xóa nợ.

Kết quả kinh doanh quý 2-2024 của hãng hàng không Vietnam Airlines so với kết quả cùng kỳ năm 2023. Ảnh: M.T

Như vậy, hai quý đầu năm nay, hãng hàng không Vietnam Airlines liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Trước đó, hồi quý 1, hãng hàng không này đã đạt mức doanh thu một quý cao nhất kể từ khi chuyển mô hình thành công ty cổ phần từ năm 2015.

Vậy là Vietnam Airlines báo lãi trong bối cảnh từ đầu năm đến nay giá vé máy nội địa liên tục tăng mạnh do các hãng thiếu hụt tàu bay. Đồng thời, hoạt động khai thác thị trường quốc tế của Vietnam Airlines cũng phục hồi tích cực.

Cụ thể, tổng thị trường quốc tế 6 tháng đầu năm đạt gần 20 triệu lượt khách, tăng 42% so cùng kỳ năm 2023 và phục hồi gần bằng mức trước dịch Covid-19.

Có thể thấy, đây là một kết quả khả quan khi trước đó các hàng hãng không, trong đó có Vietnam Airlines liên tục kêu khó khăn, báo lỗ hàng nghìn tỉ đồng.

Trước khó khăn đó, Quốc hội, Chính phủ hướng đến một nguyên tắc đó là “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Và được cụ thể khi Quốc hội thực hiện “cứu” Vietnam Airlines bằng việc cho phép Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn để hãng vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; được chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

