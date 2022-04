Hàng loạt mã cổ phiếu lớn rơi “thẳng đứng”, nhà đầu tư hô hào gỡ bỏ ứng dụng đầu tư chứng khoán

Phiên giao dịch phiên đầu tuần (ngày 25/4), thị trường chứng kiến VN-Index giảm mạnh nhất trong lịch sử. Đà bán tháo không có dấu hiệu chững lại khi nhà đầu tư hoảng loạn.

Phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng kiến VN-Index giảm mạnh nhất trong lịch sử

Chứng kiến thị trường rơi thẳng đứng, các mã tên tuổi như HPG, BID, CTG, FPT, GAS, MWG, TCB, VPB,… cũng đồng loạt sàn khiến nhà đầu tư hoảng loạn. Trên các hội nhóm, nhiều nhà đầu tư kêu trời.

Tài khoản Nhị Kiều than thở: "Đêm qua làm việc khuya nên ngủ bù buổi sáng. Đầu giờ chiều mới mở bảng theo dõi bất ngờ thấy sàn hàng loạt, từ bluechip, midcap, siêu cổ, siêu phòng thủ, đến các mã penny… đều đi viện hết. Thực sự không thể tin nổi…”

Tài khoản có tên Chung Hoa cũng chia sẻ: “Thông thường VN30 bị sàn nhưng ít khi FPT bị sàn sớm. Lần này FPT sàn đầu tiên, sàn cứng. Thực sự, không có ai tên là “an toàn” trên cái sân chơi này. Điều gì xảy ra tiếp theo cũng không ai rõ”...

Bình tĩnh hơn, tài khoản Thiên Hương đưa bình luận: "Sau một năm làm ăn vượt kế hoạch, cổ phiếu nay quay về thời điểm năm cũ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra…"

Để khỏi đau tim, nhiều tài khoản an ủi mọi người bằng cách gỡ ứng dụng chứng khoán

Dù đau ví, nhưng vẫn có tài khoản hài hước chia sẻ: “Mắt không thấy, tim không đau. Thôi thì cứ đầu tư vào một vài mã chứng khoán an toàn nào đó, rồi gỡ ứng dụng chứng khoán ra khỏi smartphone và quên nó đi, năm sau quay lại kiểm tra, biết đâu nếu gặp may thì không chỉ thu hồi được vốn mà thậm chí còn có cả tiền lời, còn nếu không may thì xem như số mình không hợp để đầu tư chứng khoán, lúc đó xóa luôn tài khoản và các ứng dụng chứng khoán rồi tìm cách khác để đầu tư làm giàu".

Việc thị trường chứng khoán "lao dốc" và chìm trong sắc đỏ đã khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại nặng nề. Trên các diễn đàn chứng khoán nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự thất vọng với sự ảm đạm của thị trường chứng khoán và thể hiện sự mất niềm tin vào khả năng vực dậy của thị trường. Đặc biệt, nhà đầu tư không may kẹp hàng ở nhóm cổ phiếu đầu cơ, nhóm cổ phiếu nóng, tài khoản đã bị thổi bay 40- 50% chóng vánh trong tháng 4.

Theo thống kê, trong tháng 4 có rất nhiều cổ phiếu "lao dốc", thậm chí nhiều cổ phiếu còn sụt giảm 70-80% từ đỉnh (Số liệu tính đến ngày 25/4/2022).

Điển hình là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC và Louis, như cổ phiếu hệ sinh thái FLC (FLC, ROS, HAI, ART, AMD) giảm từ 60-80%; cổ phiếu họ Louis TGG (85%), BII (80%). Ngoài ra, còn có một số cổ phiếu giảm mạnh khác như HUT (50%), NVT (50%), VRC (67%), LIC (83%)...

Đặc biệt, với những diễn biến của thị trường ngày hôm nay (25/4), tính theo giá trị tuyệt đối thì đây là mức giảm sâu nhất của VN-Index từ trước đến nay. Phiên giảm mạnh nhất trong quá khứ xảy ra vào ngày 29/1/2021, khi chỉ số này mất 73,23 điểm. Trong đó, chỉ số đại diện cho rổ VN30 còn giảm sâu hơn với 83 điểm khi 30 cổ phiếu trong rổ giao dịch dưới tham chiếu, trong đó 11 mã mất hết biên độ.

Chứng kiến biểu đồ VN-Index rơi thẳng đứng, ông Võ Công Minh - Giám đốc kinh doanh Khối khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán ACB cho rằng, phiên giảm hôm nay vượt ngoài dự đoán của ông cũng như mọi chuyên gia bởi trước đó thị trường đã phát nhiều tín hiệu hồi phục khá rõ ràng như phiên cuối tuần tăng điểm, thanh khoản đi lên và khối ngoại mua ròng. Do đó, nguyên nhân chính khiến VN-Index có lúc mất 80 điểm là các công ty chứng khoán call margin lúc chỉ số vừa đảo chiều từ tăng thành giảm, dẫn đến những nhà đầu tư tâm lý không vững vàng bán ra và tích tụ dần thành một làn sóng bán tháo ngay buổi chiều.

Theo nhận định của ông Minh, ít nhà đầu tư nghĩ đến kịch bản này bởi các công ty chứng khoán đã call margin liên tục suốt nửa tháng qua. Nhưng thực tế vẫn còn những tài khoản sử dụng đòn bẩy và công ty chứng khoán buộc phải bán giải chấp để giảm tỷ lệ cho vay về mức an toàn.

Nguồn: http://danviet.vn/hang-loat-ma-co-phieu-lon-roi-thang-dung-nha-dau-tu-ho-hao-go-bo-ung-dung-dau-...Nguồn: http://danviet.vn/hang-loat-ma-co-phieu-lon-roi-thang-dung-nha-dau-tu-ho-hao-go-bo-ung-dung-dau-tu-chung-khoan-50202226445919895.htm