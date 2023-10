Cổ phiếu VinFast tăng mạnh sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng nhà máy 6.500 tỷ đồng

Trong phiên giao dịch ngày thứ 4 (11/10), thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng điểm tích cực. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,19%, tương ứng 65,57 điểm lên 33.804,87 điểm. S&P 500 tiến 0,43% kết thúc phiên tại 4.376,95 điểm. Nasdaq Composite cộng 0,71% và đóng cửa tại 13.659,68 điểm, đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng trung bình động 50 ngày kể từ ngày 14/09. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ.

Cùng với mức tăng của các chỉ số chứng khoán Mỹ, trong phiên giao dịch ngày 11/10, mã cổ phiếu VFS của VinFast Auto Ltd. cũng ghi nhận xu hướng giao dịch tích cực. VFS mở cửa phiên giao dịch với mức giá 7,67 USD/cổ phiếu, tăng nhẹ so với mức giá phiên đóng cửa liền trước. Trước nhu cầu mua vào của các nhà đầu tư, có thời điểm VFS tăng lên mức 8,23 USD/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch VFS đóng cửa ở mức 8,12 USD/cổ phiếu ghi nhận mức tăng 8,41% so với phiên liền trước cùng hơn 4,343 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu VinFast trong những phiên giao dịch gần đây.

Với mức giá đóng cửa 8,12 USD/cổ phiếu, giá trị vốn hóa đạt 18,94 tỷ USD. Với mức vốn hóa này, VinFast tăng 1 bậc lên vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng những hãng ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Ở phân khúc xe điện, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 3 sau Tesla giá trị vốn hóa 834,72 tỷ USD và Li Auto của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 35,49 tỷ USD. Đứng trong Top 5 hãng xe điện có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới còn có Rivian của Mỹ với giá trị vốn hóa 18,36 tỷ USD và NIO của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 16,31 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng công ty VinES cho VinFast để hãng xe điện này có thể tiết kiệm từ 5-7% chi phí về pin và tiếp cận các đối tác nước ngoài

Cổ phiếu VFS tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/10 sau thông tin Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng công bố tặng 99,8% Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES cho Công ty VinFast. Theo đó, công ty VinES sẽ được sáp nhập vào công ty VinFast nhằm chủ động công nghệ và tập trung nguồn lực để tăng cường nghiên cứu, phát triển pin cho các dòng xe điện của VinFast.

VinES là công ty thành viên của hệ sinh thái Vingroup có tổng đầu tư vốn pháp định 6.500 tỷ đồng (270 triệu USD). Công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin lithium-ion chất lượng cao ứng dụng cho xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và các ứng dụng khác. Bên cạnh đó, VinES cũng đang hợp tác với các đối tác công nghệ pin hàng đầu trên thế giới để trở thành nhà cung cấp giải pháp năng lượng toàn diện. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, VinES có tổng tài sản hợp nhất khoảng 17 nghìn tỷ đồng (711 triệu USD) và tài sản ròng hợp nhất khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng (183 triệu USD).

Cùng với việc nhận chuyển nhượng công ty sản xuất pin xe điện này, VinFast sẽ chịu trách nhiệm về khoản vay 11.122 tỷ đồng (462 triệu USD) của VinES. Để hỗ trợ VinES phát triển cho đến khi hoạt động ổn định, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ cấp các khoản tài trợ cho VinFast để thanh toán tất cả các khoản thanh toán lãi liên quan đến các khoản vay của VinES hiện tại cho đến năm 2027.

Sau khi sáp nhập, VinFast sẽ được kế thừa toàn bộ các bằng sáng chế tế bào pin, pack pin, nhà xưởng, công nghệ, các quan hệ đối tác, cũng như hợp đồng với các nhà cung cấp của VinES. Việc sở hữu công nghệ pin và hệ thống nhà máy sản xuất pin hiện đại của VinES là cột mốc quan trọng trong việc toàn diện hóa năng lực cho chuỗi sản xuất VinFast, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho VinFast trên thị trường xe điện toàn cầu.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2023, ông Phạm Nhật Vượng đã công bố tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân. Cùng với ông Vượng, Tập đoàn Vingroup do ông sáng lập cũng thông báo tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD và cho vay 1 tỷ USD trong thời hạn tối đa 5 năm nhằm gia tăng nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng lên quy mô toàn cầu của VinFast.

Trong báo cáo tài chính quý 3 mới công bố, VinFast cho biết đã nhận được 30.000 tỷ đồng tài trợ và vay từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup. Cụ thể, tính đến ngày 30/9, Vingroup đã giải ngân khoản vay 23.000 tỷ đồng và trong tháng 9/2023, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng đã giải ngân tặng 7.000 tỷ đồng cho VinFast.

Trong 6 tháng tới, VinFast dự kiến nhận đến 12.000 tỷ đồng tài trợ không hoàn lại từ Vingroup. Bên cạnh đó, hai cổ đông kiểm soát bởi Chủ tịch Phạm Nhật Vượng sẽ tặng cho VinFast toàn bộ số tiền ròng thu được từ bán 46 triệu cổ phiếu, theo thông tin đã đăng ký tại Bản cáo bạch F-1 nộp cho SEC gần đây.

Tổng nguồn tiền VinFast kỳ vọng nhận về trong các quý tiếp theo có thể lên đến 29.000 tỷ đồng hoặc nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]