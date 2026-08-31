Hàng loạt Smart TV giảm "sốc" dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9.2026

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 thường kéo theo nhu cầu mua sắm thiết bị điện tử tăng cao, trong đó TV là một trong những sản phẩm được người dùng quan tâm khi muốn nâng cấp không gian giải trí gia đình. Năm nay, nhiều mẫu Smart TV thuộc các phân khúc khác nhau đang được điều chỉnh giá, từ TV 4K kích thước 50-55 inch đến những mẫu màn hình 65-75 inch.

1. Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65U8550F: Giảm tới 3,6 triệu đồng

Giá bán từ: 12,99 triệu đồng

Với kích thước 65 inch, Samsung UA65U8550F hướng tới những gia đình muốn nâng cấp trải nghiệm xem phim, chương trình truyền hình hoặc nội dung trực tuyến trên màn hình lớn nhưng chưa cần chuyển sang các dòng TV cao cấp hơn. Độ phân giải 4K giúp hình ảnh có độ chi tiết cao hơn Full HD, đặc biệt dễ nhận thấy khi xem nội dung có chất lượng tương ứng.

Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65U8550F.

Samsung cũng tích hợp cho TV các công nghệ Mega Contrast, HDR10+ và Contrast Enhancer giúp tăng độ tương phản, cải thiện chiều sâu khung hình khi xem phim, chương trình truyền hình hoặc nội dung trực tuyến. Ngoài ra, ứng dụng SmartThings cho phép người dùng dễ dàng điều khiển tivi bằng điện thoại, vô cùng tiện lợi.

2. Tivi Xiaomi A 4K 55 inch L55MB-ASEA 2026: Giảm tới 2,23 triệu đồng

Giá bán từ: 9,99 triệu đồng

Xiaomi A 4K 55 inch L55MB-ASEA 2026 có kích thước màn hình 55 inch, một lựa chọn khá cân bằng cho phòng khách phổ biến hiện nay. So với TV 65-75 inch, màn hình 55 inch thường dễ bố trí hơn, đồng thời mức đầu tư cũng có xu hướng dễ tiếp cận hơn.

Tivi Xiaomi A 4K 55 inch L55MB-ASEA 2026.

Độ phân giải 4K và công nghệ âm thanh DTS Virtual:X và Dolby Audio cho hiệu ứng vòm ảo, âm thanh lan tỏa tốt trong không gian. Chưa hết, TV còn hỗ trợ Trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt, giúp người dùng điều khiển tivi dễ dàng.

3. Smart Tivi TCL AI 4K 55 inch 55P635: Giảm tới 4 triệu đồng

Giá bán từ: 8,99 triệu đồng

TV TCL 55P635 tiếp tục sử dụng kích thước 55 inch và độ phân giải 4K, phù hợp với người dùng muốn một thiết bị phục vụ nhiều nhu cầu trong gia đình. Màn hình kích thước này đủ rộng để xem phim, bóng đá hoặc nội dung trực tuyến nhưng vẫn không quá khó bố trí trong những phòng khách có diện tích vừa phải.

Smart Tivi TCL AI 4K 55 inch 55P635.

Việc sở hữu một chiếc Google TV cũng giúp người dùng tiếp cận hệ sinh thái ứng dụng và nội dung trực tuyến ngay trên TV, giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị phát bên ngoài. Mức giá sau giảm của thiết bị cũng vừa túi tiền của nhiều người dùng tầm trung.

4. Smart Tivi Samsung QLED 4K 75 inch QA75Q6FA: Giảm tới 7 triệu đồng

Giá bán từ: 17,49 triệu đồng

TV Samsung QA75Q6FA nổi bật chủ yếu nhờ kích thước 75 inch cùng công nghệ màn hình QLED và độ phân giải 4K. Đây là lựa chọn dành cho người có không gian đủ rộng và muốn biến phòng khách thành khu vực giải trí với màn hình có kích thước gần với trải nghiệm rạp phim tại nhà.

Smart Tivi Samsung QLED 4K 75 inch QA75Q6FA.

Màn hình 75 inch mang lại lợi thế rõ rệt khi xem các nội dung có nhiều chi tiết như phim, thể thao hoặc video phong cảnh. Chưa hết, Samsung còn tích hợp cho sản phẩm của mình công nghệ điều khiển Solar Cell sạc bằng ánh sáng, kèm tìm kiếm giọng nói tiếng Việt qua Bixby, thao tác tiện lợi và tiết kiệm năng lượng.

5. Smart Tivi LG QNED AI 4K 50 inch 50QNED70BSA: Giảm tới 2,8 triệu đồng

Giá bán từ: 13,19 triệu đồng

Ở nhóm kích thước nhỏ nhất trong danh sách, LG 50QNED70BSA sở hữu màn hình 50 inch, độ phân giải 4K và công nghệ QNED. Kích thước này phù hợp với những căn hộ, phòng ngủ hoặc phòng khách không có quá nhiều diện tích dành cho TV.

Smart Tivi LG QNED AI 4K 50 inch 50QNED70BSA.

So với những mẫu 65-75 inch, TV 50 inch có lợi thế về khả năng bố trí. Người dùng cũng dễ lựa chọn vị trí đặt máy hơn mà không phải thay đổi quá nhiều cách sắp xếp nội thất. Với nhu cầu xem truyền hình, phim trực tuyến, video và các nội dung giải trí thông thường, màn hình 4K vẫn đáp ứng tốt nhu cầu về độ chi tiết khi nguồn phát có chất lượng tương ứng.

Yếu tố AI trong tên sản phẩm cũng cho thấy định hướng tích hợp các tính năng thông minh vào trải nghiệm TV. Thêm vào đó, LG còn tích hợp cho máy công nghệ WOW Orchestra kết hợp LG Sound Sync, giúp TV đồng bộ âm thanh với thiết bị tương thích khi giải trí.