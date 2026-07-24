Smart TV sẽ “lột xác” nếu kết hợp cùng các thiết bị này

Smart TV ngày nay có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu giải trí cơ bản như xem phim, nghe nhạc hay truy cập Internet. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng riêng chiếc TV, người dùng sẽ bỏ lỡ nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn. Chỉ cần bổ sung một vài thiết bị phù hợp, Smart TV có thể mang đến chất lượng âm thanh tốt hơn, khả năng chơi game, điều khiển thông minh và mở rộng nhiều tính năng hữu ích. Dưới đây là những thiết bị đáng cân nhắc.

Soundbar

Phần lớn Smart TV hiện đại có thiết kế siêu mỏng nên không còn nhiều không gian dành cho hệ thống loa. Vì vậy, chất lượng âm thanh thường không tương xứng với hình ảnh. Một chiếc soundbar sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm xem phim, nghe nhạc hay theo dõi các trận đấu thể thao. Nhiều mẫu còn hỗ trợ Dolby Atmos, tạo hiệu ứng âm thanh vòm sống động mà không cần dàn loa phức tạp.

TV Box hoặc thiết bị phát trực tuyến

Nếu Smart TV đã sử dụng nhiều năm, hệ điều hành có thể hoạt động chậm hoặc không còn được cập nhật ứng dụng mới. Những thiết bị như Google TV Streamer hay Apple TV giúp bổ sung giao diện hiện đại, xử lý nhanh hơn, hỗ trợ nhiều ứng dụng và nhận cập nhật phần mềm lâu dài. Đây cũng là giải pháp hữu ích nếu TV không hỗ trợ một số dịch vụ phát trực tuyến.

Tay cầm chơi game

Smart TV không chỉ dùng để xem phim. Nhiều mẫu hiện nay hỗ trợ chơi game thông qua Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW hoặc các dịch vụ game đám mây khác. Chỉ cần kết nối một tay cầm Bluetooth, người dùng có thể biến TV thành máy chơi game ngay tại phòng khách mà không cần sở hữu máy chơi game chuyên dụng.

Bàn phím và chuột không dây

Việc nhập mật khẩu Wi-Fi, tìm kiếm phim hay duyệt web bằng điều khiển từ xa thường khá mất thời gian. Một bộ bàn phím và chuột không dây sẽ giúp thao tác nhanh hơn, đặc biệt khi sử dụng trình duyệt web, làm việc trực tuyến hoặc truy cập các ứng dụng văn phòng trên TV.

Ổ cứng hoặc USB dung lượng lớn

Nếu thường xuyên xem phim chất lượng cao hoặc lưu trữ video cá nhân, ổ cứng ngoài là phụ kiện rất hữu ích. Người dùng có thể phát trực tiếp các tập tin 4K, sao lưu ảnh, video gia đình hoặc lưu trữ nội dung giải trí mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Internet.

Tai nghe Bluetooth

Không phải lúc nào cũng có thể mở âm lượng lớn, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi sống cùng gia đình. Kết nối tai nghe Bluetooth với Smart TV giúp thưởng thức phim ảnh, chương trình truyền hình hay chơi game mà không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Nhiều mẫu TV hiện nay còn hỗ trợ kết nối nhanh và độ trễ thấp.

Camera hội nghị

Một số Smart TV đã hỗ trợ các ứng dụng gọi video như Google Meet hoặc Zoom. Khi kết hợp với camera tương thích, TV có thể trở thành màn hình họp trực tuyến cỡ lớn hoặc phục vụ các cuộc gọi với người thân. Ngoài ra, nhiều camera còn tích hợp tính năng tự động căn khung hình và theo dõi người dùng, giúp trải nghiệm trò chuyện trở nên thuận tiện hơn.