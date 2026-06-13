Các hãng đồng loạt tung TV đời mới, có công nghệ lần đầu xuất hiện

Từ LED thường tới các biến thể Mini LED và cao cấp hơn là OLED, các hãng công nghệ vừa tung ra loạt sản phẩm TV đời 2026 mới mẻ chưa từng có so với trước đây.

LG top 1 OLED, lần đầu công bố Micro RGB

Trong đó, nổi bật hơn cả phải kể tới LG. Giữa tháng 5 vừa qua, họ đã tổ chức một sự kiện linh đình chính thức giới thiệu dải sản phẩm TV AI gồm TV OLED evo AI W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng và công nghệ không dây; Micro RGB evo AI lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc; QNED evo AI MiniLED với nhiều lựa chọn kích thước, lên đến 115-inches; và các dòng Nano4K UHD AI kích thước lớn lên đến 98-inches.

TV OLED evo G6 của LG.

OLED evo AI W6 chính là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường với màn hình siêu mỏng khoảng 9,9mm. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland cho khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc trong các tiêu chí như độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR.

Các dòng OLED evo AI G6, C6 và evo B6 thì có nhiều lựa chọn kích thước từ 48-inches đến 97-inches. Công nghệ Hyper Radiant Color Technology trên các dòng OLED evo này được trình diễn với độ sáng vượt trội, khả năng chống phản chiếu, màu đen sâu đặc trưng và khả năng tối ưu hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Dải sản phẩm được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước. Nhà sản xuất cũng tối ưu trải nghiệm gaming trên OLED với tần số quét lên đến 165Hz, mở rộng trải nghiệm Cloud Gaming với chất lượng hình ảnh 4K 120Hz và kết nối tay cầm với độ trễ siêu thấp dưới 2,5ms.

Về thị trường TV OLED, theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Omdia, tổng lượng TV OLED tiêu thụ trên toàn thế giới đạt 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang phân khúc TV cao cấp. Trong bối cảnh đó, LG đã năm thứ 13 liên tiếp đứng đầu thị trường OLED toàn cầu với 49,7% thị phần, tương đương khoảng 3,22 triệu sản phẩm được xuất xưởng.

Dịp này, hệ sinh thái giải trí tại gia của LG còn được mở rộng với TV Micro RGB evo AI kích thước 100-inches, "Micro RGB" là một định nghĩa hoàn toàn mới trong phân khúc TV LCD cao cấp. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra với hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ, cho phép kiểm soát trực tiếp ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương.

Ngoài Micro RGB evo AI, hãng công nghệ Hàn Quốc còn giới thiệu dải sản phẩm Mini RGB evo AI với các kích thước 75-inches và 86-inches. Ở dải sản phẩm QNED năm nay, họ mở rộng toàn bộ danh mục TV QNED evo AI MiniLED 2026. Dải sản phẩm bao gồm QNED90, QNED86, QNED81, QNED80 và QNED70 với kích thước từ 43-inches inch đến màn hình siêu lớn 115-inches.

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, hãng tiếp tục mở rộng trải nghiệm AI trên nền tảng webOS. Hai nền tảng trí tuệ nhân tạo là Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp trên TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp trên màn hình theo cách tự nhiên hơn.

Sony giới thiệu True RBG, chưa nâng cấp OLED

Một thương hiệu TV nổi tiếng khác là Sony. Không rộn ràng như LG, họ đã lặng lẽ phát thông tin ra mắt thế hệ TV Bravia True RGB. "True RGB" là định nghĩa lần đầu xuất hiện, được trang bị trên hai dòng Bravia 9 II và Bravia 7 II. Sản phẩm sử dụng hệ thống đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương được điều khiển độc lập nhằm tái hiện dải màu rộng, đồng thời cải thiện độ chính xác màu sắc, độ tương phản và chiều sâu hình ảnh.

Các dòng TV mới ra mắt của Sony.

Cả hai dòng TV được trang bị RGB Backlight Master Drive Pro giúp kiểm soát từng đèn LED để tăng độ sáng và tái hiện màu sắc tinh khiết hơn so với Mini LED thông thường, kết hợp X-Wide Angle Pro duy trì độ nét hình ảnh ở nhiều góc nhìn. Bộ đôi TV cũng tích hợp các tính năng điện ảnh như My Cinema, Ambient Optimization, cùng hỗ trợ Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X và IMAX Enhanced.

Riêng Bravia 9 II nổi bật với RGB Triluminos Max, Luminance Booster Pro, Smooth Color Gradation và Immersive Black Screen Pro mang đến dải màu rộng, độ sáng ấn tượng hơn so với các phiên bản Bravia khác, giảm phản chiếu và duy trì độ chính xác màu sắc ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng. Trong khi đó, Acoustic Multi-Audio+ cùng loa tweeter đánh trần dạng beam sẽ nâng tầm cho hiệu ứng âm thanh.

TCL cải tiến lên SQD-Mini LED

Không gọi là QD Mini LED như Xiaomi, TCL gọi các TV Mini LED mới của mình là SQD-Mini LED. Dòng TV C8L SQD-Mini LED của họ có thiết kế viền Zero Border, sử dụng hệ thống đèn nền mật độ cao tới 4.032 vùng sáng và độ sáng lên đến 6.000 nits. Ngoài ra, sự kết hợp cùng thương hiệu âm thanh Bang & Olufsen cũng là điểm nhấn trên TV này.

Một mẫu TV SQD-Mini LED.

SQ-Mini LED không phải là một công nghệ màn hình hoàn toàn mới, mà là cách TCL đặt tên cho phiên bản Mini LED đã được tối ưu thêm. Về bản chất, cả LCD, LED và Mini LED đều dùng tấm nền tinh thể lỏng (LCD) kết hợp đèn nền phía sau để hiển thị hình ảnh.

Điểm khác biệt nằm ở hệ thống đèn nền: LED truyền thống có ít vùng chiếu sáng nên độ tương phản còn hạn chế, trong khi Mini LED sử dụng các bóng LED siêu nhỏ, cho phép chia hàng trăm đến hàng nghìn vùng làm tối cục bộ (dimming). SQ-Mini LED thực chất là Mini LED nhưng được cải tiến thêm về số vùng dimming, và tối ưu thuật toán điều khiển ánh sáng giúp giảm hiện tượng quầng sáng, tăng độ sáng.

Xiaomi và Haier vẫn là QD-Mini LED

Dù chỉ mới "chân ướt chân ráo" bước vào thị trường TV, Xiaomi cũng đã gây ấn tượng với các mẫu TV Mini LED giá rẻ. Trong đó, Xiaomi TV S Mini LED 2026 series gồm ba tùy chọn kích thước 55-inches, 65-inches và 75-inches. Dòng sản phẩm này được trang bị công nghệ QD-Mini LED kết hợp hệ thống làm tối cục bộ với số vùng điều khiển lên đến 512 đèn nền, giúp kiểm soát ánh sáng trên từng khu vực của màn hình.

TV S Mini LED 2026 của Xiaomi.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 series đạt độ sáng tối đa trên phiên bản Pro là 1.200 nits, dải màu DCI-P3 94%, tần số quét tối đa 120Hz (chế độ Gameboost), hệ thống âm thanh hỗ trợ Dolby Audio và DTS:X. Còn phiên bản S Mini LED thường có đôi chút hạn chế về thông số nhưng tầm giá được đánh giá là rẻ nhất phân khúc.

Gần đây nhất chính là Haier, họ đã giới thiệu dải sản phẩm TV thế hệ mới với tâm điểm là TV Haier M96 series kích thước tới 100-inches. Theo công bố của hãng, TV này cho độ chuẩn màu đến 99%, độ sáng hơn 2.000 nits cùng độ tương phản cao.

Chip xử lý đa nhiệm UltraSense AI trên Haier M96 series giúp tối ưu hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực, kết hợp tần số quét thực 144Hz và tần số quét chơi game tận 240Hz. Sản phẩm có thiết kế Zero Gap ôm sát tường, đi cùng hệ thống quản lý dây cáp tinh gọn ở mặt lưng cho tổng thể liền mạch hơn.