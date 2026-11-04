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Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều”

Sự kiện: Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile vừa tung bản cập nhật giữa mùa PB Vết Nứt Thời Không, điều chỉnh sức mạnh của 8 tướng.

Keera

Nhà phát triển giảm hồi chiêu chiêu 1 của Keera, đồng thời tăng vừa phải sát thương chiêu 2.

Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều” - 1

Chiêu 1 – Hồi chiêu: 6s -0.4s/cấp chiêu ⟶ 5s -0.2s/cấp chiêu.

Chiêu 2 – Sát thương trên đường di chuyển: 75 +15/cấp chiêu +0.15 công phép (ST phép) ⟶ 100 +20/cấp chiêu +0.2 công phép (ST phép).

Chiêu 2 – Sát thương vùng tam giác: 400 +40/cấp chiêu +0.6 công phép (ST phép) ⟶ 400 +80/cấp chiêu +0.8 công phép (ST phép).

Erin

Garena tăng sát thương chiêu 1 và điều chỉnh hồi chiêu theo cấp để cải thiện trải nghiệm khi sử dụng Erin.

Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều” - 2

Chiêu 1 – Hồi chiêu: 8s -0.2s/cấp chiêu ⟶ 8s -0.3s/cấp chiêu.

Chiêu 1 – Sát thương cơ bản: 350 +70/cấp chiêu +0.8 công phép +0.45 công vật lý (ST phép) ⟶ 450 +90/cấp chiêu +1.05 công phép +0.6 công vật lý (ST phép).

Chiêu 1 – Sát thương khi chạm mục tiêu: 125 +25/cấp chiêu +0.3 công phép +0.2 công vật lý (ST phép) ⟶ 150 +30/cấp chiêu +0.35 công phép +0.2 công vật lý (ST phép).

Xeniel

Chiêu 1 của Xeniel được tăng hiệu quả để tướng này phát huy tốt hơn vai trò trong những đội hình phù hợp.

Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều” - 3

Chiêu 1 – Lá chắn cơ bản: 350 +110/cấp chiêu +0.4 công phép (ST phép) +4% máu tối đa ⟶ 500 +100/cấp chiêu +0.5 công phép (ST phép) +5% máu tối đa.

Chiêu 1 – Sát thương cơ bản: 450 +110/cấp chiêu +0.4 công phép +4% máu tối đa (ST phép) ⟶ 500 +100/cấp chiêu +0.5 công phép +5% máu tối đa (ST phép).

Sephera

Sephera được bổ sung hiệu ứng hồi phục cho bản thân ở nội tại, giúp tối ưu trải nghiệm khi chơi tướng này.

Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều” - 4

Nội tại – Hiệu ứng mới: Bản thân được hồi thêm lượng máu bằng 4% máu cộng thêm.

Hayate

Lần chỉnh sửa này nhằm cân bằng khả năng gây sát thương của Hayate ở đầu và cuối trận.

Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều” - 5

Nội tại – Sát thương chuẩn: 40 +0.25 công vật lý ⟶ 45 +0.23 công vật lý.

Chiêu 1 – Sát thương cơ bản: 105 +21/cấp chiêu +0.2 công vật lý (STVL) ⟶ 110 +22/cấp chiêu +0.18 công vật lý (STVL).

Tamyn

Theo nhà phát triển, Chiến Thần Quang Minh Tamyn đã tung hoành một thời gian dài, nay đến lúc giảm nhẹ sát thương nội tại để hợp lý hơn.

Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều” - 6

Nội tại – Sát thương đòn đánh thường cường hóa: 200~396 +0.3 công vật lý cộng thêm (STVL) ⟶ 182~364 +0.28 công vật lý cộng thêm (STVL).

Astrid

Garena cho biết Astrid đang rất mạnh nên cần giảm cường độ chiêu 1 của cô.

Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều” - 7

Chiêu 1 – Tốc đánh cơ bản: 20% +4%/cấp chiêu ⟶ 15% +3%/cấp chiêu.

Chiêu 1 – Sát thương cơ bản: 300 +60/cấp chiêu +1.1 công vật lý (STVL) ⟶ 275 +55/cấp chiêu +1.0 công vật lý (STVL).

Evita

Do tạo vật của chủ thần Oru quá mạnh, nhà phát triển quyết định giảm sức mạnh của Evita ở cả chiêu 1 và chiêu 3.

Liên Quân Mobile: 8 tướng vừa đổi sức mạnh, meta Vết Nứt Thời Không sắp “đảo chiều” - 8

Chiêu 1 – Sát thương gốc: 325 +65/cấp chiêu +0.65 công phép (ST phép) ⟶ 300 +60/cấp chiêu +0.6 công phép (ST phép).

Chiêu 3 – Sát thương gốc: 36 +18/cấp chiêu +0.07 công phép (ST phép) ⟶ 30 +15/cấp chiêu +0.06 công phép (ST phép).

Chiêu 3 – Hồi chiêu: 50s -5s/cấp chiêu ⟶ 55s -5s/cấp chiêu.

Ngoài ra, bản cập nhật còn sửa nhiều lỗi và tối ưu hiển thị. Đáng chú ý là lỗi Evita bị lộ diện sớm khi dùng Vô Ảnh Tiễn sau khi đánh thường trúng tướng địch lúc đang mang Bùa đỏ, lỗi điểm kết thúc trận của Evita, và lỗi vị trí boss phút 20 không khớp với biểu tượng trên bản đồ nhỏ.

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Theo An An (theo Garena) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/lien-quan-mobile-8-tuong-vua-doi-suc-manh-meta-vet-n...

-04/11/2026 04:50 AM (GMT+7)
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