Từ "cơn sốt" xứ Hàn, chùa online tại Việt Nam "mọc như nấm sau mưa"

Chỉ trong vài ngày, Sansa - ngôi chùa trực tuyến có giao diện tiếng Hàn đã thu hút khoảng 600.000 lượt truy cập, biến việc lên chùa, lễ Phật và ngồi thiền qua màn hình thành một trào lưu trên mạng xã hội. Khi cơn sốt từ Hàn Quốc lan đến Việt Nam, hàng loạt website mang chủ đề đi chùa online cũng nhanh chóng xuất hiện, tạo nên những không gian ảo với đủ hoạt động từ lạy Phật, lần tràng hạt đến dâng hoa, thắp hương và cầu nguyện.

Sansa (sansatemple.com) gây chú ý bởi cách thiết kế đơn giản. Người truy cập được hóa thân thành chú tiểu, đi lại trong khuôn viên, chọn một vị trí trong chính điện để lễ Phật hoặc nghe kinh. Website không có chức năng trò chuyện, nhưng người dùng vẫn nhìn thấy hàng trăm nhân vật khác cùng tham gia. Có thời điểm, các phòng kín chỗ khiến người đến sau phải chuyển sang máy chủ khác hoặc chờ lượt.

Giao diện chùa online Sansa đang "gây sốt" tại Hàn Quốc.

Chùa online Việt Nam "mọc ăn theo" Sansa

Tại Việt Nam, người dùng Internet không mất nhiều thời gian để tìm thấy những lựa chọn tương tự. Một trong những cái tên được chia sẻ nhiều là Niệm Phật Online (niemphat.online), trò chơi 3D cho phép tạo nhân vật, di chuyển trong khuôn viên chùa và tham gia các hoạt động mô phỏng. Ngoài lễ Phật, tụng kinh, thiền định và lần tràng hạt, người chơi còn có thể điểm danh, thực hiện nhiệm vụ để nhận hoa sen, tích lũy điểm công đức và khám phá bản đồ giới thiệu các ngôi chùa ở ba miền.

Khác với Sansa tập trung vào không gian ngồi thiền chung, Niệm Phật Online có thêm những yếu tố thường thấy trong game trực tuyến như cấp độ, vật phẩm và hoạt động tương tác. Chính các tính năng này cũng tạo ra nhiều tình huống hài hước khi người chơi cùng tham gia. Song người tham gia được khuyến cáo phải ứng xử văn minh, lịch sự, không bàn chính trị, không trêu đùa tôn giáo, không nói chuyện cờ bạc,...

Một website khác là dichua.app, cũng được người dùng chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Giao diện mô phỏng chính điện với nhiều nhân vật hoạt hình ngồi trên các bồ đoàn. Người truy cập có thể nhìn thấy tên nhân vật, cấp độ và những người đang hiện diện trong không gian chùa. Hình ảnh ghi nhận tại đây cho thấy số lượng nhân vật khá đông, tạo cảm giác như một buổi lễ có nhiều người cùng tham dự.

Trong khi đó, lechuaonline.com chọn hướng mô phỏng nghi thức lễ chùa. Người dùng có thể chọn hoa quả, hương, nến, nước, trà và hoa để dâng lễ; thực hiện thao tác thắp hương, gửi lời cầu nguyện hoặc nhờ AI hỗ trợ soạn lời nguyện bằng tiếng Việt. Thay vì xây dựng một thế giới game với nhân vật di chuyển, trang web tập trung vào các thao tác lễ bái trên giao diện trực tuyến.

Giao diện một ngôi chùa online tại Việt Nam.

1001 tình huống khi đi chùa online

Không chỉ các website, những hình ảnh và video ghi lại cảnh người dùng chen nhau tìm chỗ ngồi cũng trở thành chủ đề bàn luận. Trong một bài đăng trên Facebook, có người chia sẻ rằng: "Chùa Việt đã phải mở đến bốn máy chủ, không vào được máy chủ này thì chuyển sang máy chủ khác, quyết tâm tu tập để không bị mất kết nối". Một tài khoản khác nhận xét đầu tháng nên chùa đông kèm ảnh thông báo chính điện đã đủ 1.800/1.800 người.

Các bình luận cũng nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện đời thường. Có người nói vào chùa để cầu duyên, người khác lại tranh thủ cầu tiền tài. Một số người rủ bạn bè cùng vào lễ Phật, thậm chí có ý kiến hài hước "chỉ cần sơ hở là mất chỗ ngồi" với cảnh các nhân vật hoạt hình đứng kín chính điện khiến nhiều người xem vừa bất ngờ vừa bật cười.

Trên các bài viết, dân mạng còn chia sẻ những tình huống ảo mà như thật: Phải ra sân tìm hoa sen vì bị người khác lấy mất, hỏi liệu nạp gói VIP cấp cao có được lên làm trụ trì hay không, hoặc lo lắng mất Wi-Fi sẽ phải tích phước lại từ đầu. Những câu nói này cho thấy người dùng đang tiếp nhận các nền tảng như một hình thức giải trí tương tác, bên cạnh ý nghĩa thư giãn mà nhà phát triển hướng tới.

Dân mạng xôn xao với các tình huống khi đi chùa online.

Từ Sansa đến các website trong nước, mô hình chùa trực tuyến đang được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Có nơi thiên về trò chơi nhập vai, có nơi tập trung tái hiện nghi thức lễ bái. Dù vậy, các thao tác và điểm số trên nền tảng chỉ là tính năng kỹ thuật, không thể thay thế việc thực hành tín ngưỡng ngoài đời thực. Sức hút của trào lưu có thể đến từ sự mới lạ, nhưng cũng phản ánh nhu cầu tìm một khoảng lặng của người dùng giữa nhịp sống và dòng thông tin liên tục trên Internet.