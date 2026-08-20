Top Smart TV giá siêu rẻ, dưới 7 triệu đồng

Thị trường Smart TV giá rẻ hiện có khá nhiều lựa chọn nhưng khác biệt giữa các sản phẩm không chỉ nằm ở kích thước màn hình. Trong cùng khoảng ngân sách dưới 7 triệu đồng, người dùng có thể chọn TV 50 inch 4K hoặc các mẫu 43 inch Full HD với hệ điều hành thông minh, hỗ trợ kết nối không dây và nhiều công nghệ xử lý hình ảnh. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào giá bán, người mua nên cân nhắc độ phân giải, nền tảng phần mềm, khả năng kết nối và nhu cầu sử dụng thực tế.

5 mẫu TV dưới đây đại diện cho những hướng lựa chọn khác nhau, từ ưu tiên màn hình lớn, độ phân giải cao đến sự đơn giản và tiện dụng.

1. TV Aqua 4K 50 inch AQT50K800UG

Giá tham khảo: 6.99 triệu đồng

Nếu muốn tối đa hóa kích thước màn hình trong ngân sách, Aqua AQT50K800UG là mẫu đáng chú ý với màn hình 50 inch 4K Ultra HD, sử dụng tấm nền VA LCD và đèn nền Direct LED. Tần số quét thực đạt 60Hz. Đây là lợi thế rõ ràng khi người dùng thường xem phim, chương trình truyền hình hoặc nội dung có độ phân giải cao từ khoảng cách tương đối xa.

TV Aqua 4K 50 inch AQT50K800UG.

Sản phẩm có chức năng tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt, giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Chưa hết, TV Aqua còn có thiết kế khá đơn giản với viền mỏng, phù hợp với phòng khách cỡ lớn.

2. TV Toshiba FHD 43 inch 43V35RP

Giá tham khảo: 6.59 triệu đồng

TV Toshiba 43V35RP có kích thước màn hình 43 inch và độ phân giải Full HD. Với phòng ngủ, căn hộ nhỏ hoặc khoảng cách xem không quá xa, kích thước 43 inch giúp tiết kiệm không gian hơn so với TV 50 inch.

TV Toshiba FHD 43 inch 43V35RP.

Điểm riêng của Toshiba nằm ở bộ xử lý Regza Engine Gen 3, kết hợp Color Re-Master, Contrast Booster và Picture Optimizer. Những công nghệ này hướng tới việc tối ưu màu sắc, độ tương phản và hình ảnh đầu ra thay vì chỉ dựa vào độ phân giải.

3. TV Hisense FHD 43 inch 43A4Q

Giá tham khảo: 6.39 triệu đồng

Nhìn chung, TV Hisense 43A4Q hướng đến nhóm người dùng không cần độ phân giải 4K nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc Smart TV 43 inch đầy đủ các tính năng giải trí cơ bản. TV sở hữu màn hình 43 inch Full HD và tần số quét 60Hz.

TV Hisense FHD 43 inch 43A4Q.

Và mặc dù có giá bán phải chăng, thiết bị vẫn có viền siêu mỏng - cho trải nghiệm xem đắm chìm. Về âm thanh, TV có công suất tổng 14W với hai loa, hỗ trợ âm thanh vòm DTS Virtual:X.

4. TV Xiaomi A FHD 43 inch L43MB-AFSEA 2026

Giá tham khảo: 6,39 triệu đồng

Giống như các sản phẩm khác, TV Xiaomi A L43MB-AFSEA 2026 cũng có màn hình 43 inch Full HD, sử dụng tấm nền VA LCD và đèn nền Direct LED. Tần số quét thực đạt 60Hz. Máy chạy Google TV, nền tảng quen thuộc với người dùng Android và cung cấp giao diện tập trung vào việc tổng hợp nội dung từ nhiều dịch vụ.

TV Xiaomi A FHD 43 inch L43MB-AFSEA 2026.

Điểm tiện dụng của TV Xiaomi nằm ở khả năng tương tác với hệ sinh thái Google. TV hỗ trợ Google Cast, Google Assistant tiếng Việt và điều khiển bằng giọng nói trên YouTube. Thiết bị có kích thước 43 inch, phù hợp phòng khách nhỏ, phòng ngủ hoặc căn hộ chung cư.

5. TV Samsung FHD 43 inch UA43F6000F

Giá tham khảo: 5,99 triệu đồng

Samsung F6000F là mẫu TV 43 inch có độ phân giải Full HD và sử dụng hệ điều hành Tizen. Sản phẩm hỗ trợ nhiều công nghệ hình ảnh tiên tiến như: Độ tương phản cao - Mega Contrast, Kiểm soát đèn nền Micro Dimming Pro, Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer, đảm bảo mang lại hình ảnh sống động và sắc nét.

TV Samsung FHD 43 inch UA43F6000F.

Về âm thanh, TV có hệ thống loa công suất tổng 20W, tích hợp OTS Lite, Adaptive Sound và Q-Symphony. Nhờ đó, người dùng có thể kết hợp với loa thanh tương thích để mở rộng hệ thống âm thanh mà vẫn đồng bộ với TV.