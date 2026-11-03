Ảnh hiếm về các "ông trùm" công nghệ Elon Musk, Bill Gates... thời trai trẻ: Có người còn bị cảnh sát bắt

Không phải tỷ phú công nghệ nào cũng bắt đầu sự nghiệp trong những văn phòng sang trọng hay với nguồn vốn khổng lồ. Một số người khởi nghiệp từ gara gia đình, số khác chấp nhận bỏ học đại học danh tiếng để theo đuổi ý tưởng kinh doanh.

Dưới đây là những hình ảnh đáng chú ý ghi lại thời trẻ của một số gương mặt giàu có và nổi tiếng nhất ngành công nghệ, theo bài viết của Ahad Sanwari trên trang HELLO!

Elon Musk: Khởi đầu hành trình chinh phục không gian

Bức ảnh chụp năm 2004 ghi lại Elon Musk bên cạnh một tên lửa, thời điểm ông bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Ảnh: Hello/Getty Images.

Trước đó, Musk đã kiếm được hàng trăm triệu USD từ các dự án công nghệ Zip2 và X.com. Ông tiếp tục đầu tư vào SpaceX, thành lập năm 2002, và tham gia phát triển Tesla từ năm 2004. Những dự án này sau đó đưa Musk trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

Michael Dell: Bán máy tính từ khi còn là sinh viên

Michael Dell xuất hiện trong bức ảnh tại PC Forum năm 1988. Ông là người tiên phong với mô hình bán máy tính trực tiếp cho khách hàng, giúp giảm chi phí trung gian.

Ảnh: Hello/Getty Images.

Năm 1984, khi còn là sinh viên, Dell thành lập công ty máy tính mang tên mình. Từ hoạt động mua máy tính IBM rồi nâng cấp, bán lại, doanh nghiệp dần phát triển thành tập đoàn công nghệ Dell Inc. nổi tiếng toàn cầu.

Jeff Bezos: Khởi nghiệp với hiệu sách trực tuyến

Bức ảnh chụp năm 1997, ba năm sau khi Jeff Bezos thành lập Amazon. Ban đầu, doanh nghiệp chỉ là một hiệu sách trực tuyến hoạt động từ gara thuê tại Bellevue, bang Washington (Mỹ).

Ảnh: Hello/Getty Images.

Nhận thấy Internet phát triển nhanh chóng vào giữa thập niên 1990, Bezos cùng người vợ khi đó là MacKenzie Scott xây dựng mô hình kinh doanh sách trực tuyến. Amazon sau đó mở rộng thành một trong những tập đoàn thương mại điện tử và công nghệ lớn nhất thế giới.

Steve Jobs: Triệu phú từ năm 25 tuổi

Bức ảnh ghi lại Steve Jobs tại văn phòng năm 1981, vài năm sau khi ông cùng Steve Wozniak đồng sáng lập Apple.

Ảnh: Hello/Getty Images.

Ngay khi bước sang tuổi 25, Jobs đã nằm trong nhóm những người giàu nhất nước Mỹ, với tài sản ước tính khoảng 250 triệu USD vào thời điểm đó. Ông qua đời năm 2011, để lại dấu ấn sâu đậm trong ngành công nghệ với những sản phẩm mang tính biểu tượng như iPhone, iPad và máy tính Mac.

Bill Gates: Bức ảnh hồ sơ cảnh sát gây chú ý

Khác với hình ảnh quen thuộc của một tỷ phú công nghệ, Bill Gates từng có một bức ảnh hồ sơ cảnh sát khá đặc biệt.

Bức ảnh được chụp năm 1977, hai năm sau khi ông cùng Paul Allen thành lập Microsoft. Trước đó, Gates đã rời Đại học Harvard để tập trung phát triển phần mềm BASIC.

Nguyên nhân khiến ông bị bắt giữ năm 1977 khá bất ngờ: vượt biển báo dừng và lái xe khi không có giấy phép. Bức ảnh lưu hồ sơ sau đó trở thành một trong những hình ảnh thời trẻ nổi tiếng của nhà đồng sáng lập Microsoft.

Ảnh: Hello/Getty Images.

Mark Zuckerberg: Khởi nghiệp từ ký túc xá Harvard

Bức ảnh chụp Mark Zuckerberg tại Đại học Harvard ngày 14/5/2004, chỉ vài tháng sau khi nền tảng TheFacebook ra đời.

Zuckerberg xây dựng mạng xã hội này từ ký túc xá với mục tiêu kết nối sinh viên thông qua hồ sơ trực tuyến. Ban đầu, nền tảng chỉ dành cho sinh viên Harvard, sau đó mở rộng sang các trường đại học khác trước khi phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh: Hello/Getty Images.

TheFacebook về sau được đổi tên thành Facebook, trở thành một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới.