Redmi Note 15 cấu hình ngon ra mắt với giá chỉ từ 3,7 triệu đồng

Thiết bị này không chỉ mở rộng dòng sản phẩm Redmi Note vốn đã rất phổ biến mà còn chứng kiến thêm sự xuất hiện của phiên bản Pro. Tuy nhiên, Redmi Note 15 nhận được sự chú ý đối với người dùng hạn chế ngân sách nhờ giá khởi điểm chỉ từ 3,7 triệu đồng.

Redmi Note 15 có giá bán chỉ từ 3,7 triệu đồng.

Ở mức giá rẻ nhưng Redmi Note 15 vẫn được trang bị màn hình AMOLED FHD+ 6,77 inch với tần số quét 120Hz, tần số lấy mẫu cảm ứng 240Hz và tốc độ phản hồi 2560Hz mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà. Màn hình có độ sáng lên tới 3.200 nits, hỗ trợ màu 12-bit với DCI-P3, đạt chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland và sử dụng công nghệ làm mờ PWM tần số cao. Đặc biệt, cảm biến vân tay quang học được tích hợp ngay trong màn hình.

Bên trong, Redmi Note 15 đi kèm chip Snapdragon 6 Gen 3 được sản xuất trên quy trình 4nm. Đây là chip 8 lõi có xung nhịp tối đa 2,4 GHz, kết hợp với GPU Adreno mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ hàng ngày và chơi game tầm trung. Thiết bị cung cấp các tùy chọn cấu hình RAM LPDDR4X 6GB, 8GB và 12GB, cùng với bộ nhớ trong UFS 2.2 với dung lượng 128GB hoặc 256GB.

Hệ thống camera mạnh mẽ so với phân khúc giá.

Redmi Note 15 sử dụng hệ điều hành HyperOS 2 được Xiaomi phát triển dựa trên nền tảng Android 15 giúp cải thiện độ mượt mà của hệ thống và giới thiệu các tính năng tối ưu hóa dựa trên AI, đồng thời duy trì khả năng cá nhân hóa và hiệu suất nhẹ.

Đối với camera, Redmi Note 15 được trang bị cụm camera kép với cảm biến chính Light Hunter 400 50 MP có khẩu độ f/1.8, kích thước điểm ảnh 1/2.88 inch và công nghệ Fusion Pixel 4 trong 1 giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Camera hỗ trợ chống rung điện tử (EIS), chế độ ban đêm tự động và có khả năng quay video lên đến 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ở mặt trước là camera selfie 8 MP mang đến nhiều chế độ chụp hấp dẫn.

Về thời lượng pin, Redmi Note 15 đi kèm pin 5.800 mAh với chip Surge G1, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh PD 45W và tính năng sạc ngược có dây 18W cho các phụ kiện.

Khả năng chống bụi và nước bắn vào theo chuẩn IP66.

Bên cạnh đó, Redmi Note 15 cũng sở hữu thiết kế mỏng và nhẹ với độ dày chỉ 7,35mm (riêng bản màu Trắng ánh sao có bề dày 7,4mm) và nặng 178 gram. Máy đạt chuẩn IP66 về khả năng chống bụi và nước bắn vào, đồng thời được trang bị loa kép âm thanh nổi với tính năng Dolby Atmos và Hi-Res mang lại trải nghiệm âm thanh sống động. Người dùng được cung cấp các chế độ SIM kép 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, điều khiển từ xa hồng ngoại, cùng với GPS, Galileo, GLONASS và định vị Beidou.

Redmi Note 15 có sẵn với các màu sắc Đen bóng đêm, Trắng ánh sao và Xanh da trời. Sản phẩm hiện được bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm 140 USD (3,7 triệu đồng) cho bản 6/128 GB và cao nhất là 210 USD (5,55 triệu đồng) cho bản 12/256 GB.