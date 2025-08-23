Redmi K90 lộ thông số với Pin 7.000 mAh, cảm biến vân tay siêu âm và 3 camera sau

Redmi K80 và K80 Pro đã được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 11 năm 2024 như những mẫu điện thoại thông minh tầm trung cao cấp. Sau đó, hai sản phẩm này đã được đổi tên cho thị trường toàn cầu thành Poco F7 Pro và Poco F7 Ultra.

Redmi K90 sẽ ra mắt toàn cầu với tên gọi Poco F8 Pro.

Mới đây, một thông tin rò rỉ từ leaker danh tiếng Smart Pikachu trên Weibo đã tiết lộ những chi tiết quan trọng về Redmi K90, dự kiến sẽ ra mắt tại các thị trường ngoài Trung Quốc với tên gọi Poco F8 Pro. Theo nguồn tin, Redmi K90 sẽ sở hữu màn hình 6,6 inch và cụm ba camera sau, trong đó có một ống kính tele. Đặc biệt, thiết kế cụm camera có thể sẽ được thay đổi sang dạng dọc, khác với cụm camera tròn của Redmi K80, chỉ có camera kép và không có ống kính tele.

Ngoài ra, Redmi K90 được cho là sẽ trang bị pin 7.000 mAh, cao hơn so với 6.550 mAh của K80. Điện thoại này cũng có thể được trang bị loa kép đối xứng và cảm biến vân tay siêu âm. Một điểm đáng chú ý khác là mặt lưng của Redmi K90 sẽ được làm bằng kính mờ.

Dòng sản phẩm Redmi K90 dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào quý 4 năm 2025 và có thể được giới thiệu dưới thương hiệu Poco trên thị trường toàn cầu vào quý 1 năm 2026.