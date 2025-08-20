Redmi Note 15 Pro+ hé lộ ảnh thực tế cho thấy chi tiết thiết kế ấn tượng

Ngày ra mắt của Redmi Note 15 Pro+ đã được xác nhận. Thương hiệu Redmi đã thông báo trên Weibo rằng mẫu điện thoại này sẽ được giới thiệu vào ngày 21/8 tại Trung Quốc. Mặc dù chỉ có thông tin về phiên bản Pro+ được công bố, nhiều khả năng các phiên bản Redmi Note 15 và Note 15 Pro cũng sẽ ra mắt cùng ngày.

Hình ảnh chính thức và thông số kỹ thuật của Redmi Note 15 Pro+ cũng được hãng công bố. Theo đó, điện thoại sẽ có bốn tùy chọn màu sắc: Xanh Azure, Đen Midnight, Trắng Tuyết Tùng và Tím Khói. Thiết kế mặt sau của máy không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước, vẫn giữ các góc bo tròn và cụm camera hình vuông với bốn góc bo mềm mại. Đặc biệt, cụm camera sau đã được thiết kế cùng màu với mặt lưng, tạo nên vẻ đẹp liền mạch và thu hút hơn.

Ở mặt trước, Redmi Note 15 Pro+ tiếp tục sử dụng thiết kế đục lỗ cho camera selfie, với viền bezel mỏng hơn so với thế hệ trước, mang đến trải nghiệm xem không viền hấp dẫn cho người dùng.

Redmi Note 15 Pro+ được định vị là một thiết bị kết hợp giữa thiết kế tinh tế và độ bền bỉ. Đây là điện thoại đầu tiên của Redmi sở hữu thiết kế bo cong nhẹ đối xứng ở cả mặt trước và mặt sau, mang lại vẻ ngoài thanh lịch và cảm giác cầm nắm thoải mái. Theo thông tin từ thương hiệu, việc đạt được thiết kế này yêu cầu kỹ thuật xử lý kính tiên tiến và đầu tư đáng kể, điều này thường chỉ thấy trên các thiết bị flagship.

Về độ bền, Note 15 Pro+ được trang bị hệ thống bảo vệ hai mặt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Mặt trước sử dụng kính Crystal Glass của Xiaomi để tăng cường khả năng bảo vệ màn hình, trong khi mặt lưng được làm từ sợi thủy tinh nhẹ nhưng chắc chắn, giúp cải thiện khả năng chống uốn cong và va đập. Hãng khẳng định thiết bị này có khả năng chống rơi tốt hơn gấp mười lần so với các thiết kế thông thường và là sản phẩm đầu tiên trong ngành vượt qua bài kiểm tra thả rơi từ độ cao 2 mét trên bề mặt đá granite, lặp lại 50 lần.

Mặc dù thương hiệu chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của Redmi Note 15 Pro+, nhưng các tin đồn cho rằng thiết bị có thể sở hữu màn hình OLED cong bốn cạnh với độ phân giải 1.5K, cùng hệ thống ba camera bao gồm cảm biến chính 50 megapixel và ống kính tele 50 megapixel. Dự kiến, máy sẽ được trang bị chipset Snapdragon 7s Gen 4 sắp ra mắt, kết hợp với RAM lên đến 16GB. Ngoài ra, điện thoại cũng được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W và chạy trên nền tảng HyperOS 2.0 dựa trên Android 15, cùng khả năng hỗ trợ kết nối vệ tinh.