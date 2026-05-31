Xiaomi ra mắt loạt thiết bị đeo và gia dụng Mijia thế hệ mới

Hãng công nghệ Xiaomi vừa chính thức công bố dải sản phẩm AIoT và thiết bị gia dụng thông minh thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm ra mắt lần này trải dài từ các thiết bị công nghệ cá nhân như đồng hồ, tai nghe cho đến các dòng điện máy phục vụ gia đình mang thương hiệu Mijia.

Đầu tiên là mẫu đồng hồ thông minh phân khúc cao cấp Xiaomi Watch S5. Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 1,48 inch với viền mỏng hơn 40% và độ sáng tối đa đạt 2.500 nit. Thiết bị sử dụng viên pin 815 mAh cho thời gian vận hành lên đến 21 ngày. Điểm mới trên sản phẩm là tính năng Passion Mode hỗ trợ nhận diện cử chỉ, hệ thống GNSS băng tần kép cải tiến và cảm biến nhịp tim đạt độ chính xác lý thuyết 98,4%. Bên cạnh đó, vòng đeo tay Smart Band 10 Pro cũng được làm mới với độ mỏng 9,7 mm, màn hình 1,74 inch và lần đầu bổ sung tùy chọn chất liệu gốm trắng.

Ở mảng âm thanh, tai nghe không dây Xiaomi Buds 6 được trang bị driver 11 mm màng loa mạ vàng 24K, điều chỉnh âm học bởi Harman Golden Ear, hỗ trợ chuẩn âm thanh không dây chất lượng cao Qualcomm aptX Lossless và tính năng âm thanh không gian 360 độ. Thiết bị tích hợp công nghệ chống ồn chủ động ANC và hệ thống 3 micro giảm tiếng ồn nền lên đến 95dB. Ngoài ra, loa di động Xiaomi Sound Play công suất 18W chuẩn kháng nước IP68 cũng được giới thiệu nằm trong bộ sưu tập sắc tím "Violet Collection" đồng bộ. Ở phân khúc phổ thông, dòng Redmi cũng bổ sung đồng hồ Redmi Watch 6 màn hình 2,07 inch, tai nghe chụp tai Headphones Neo và tai nghe không dây Buds 8.

Loa Xiaomi Sound Play.

Tiếp nối làn sóng gia dụng thông minh, Xiaomi đưa về Việt Nam mẫu tủ lạnh Mijia Side-by-Side dung tích lớn 635 lít, vận hành bằng công nghệ biến tần Dual Inverter kết hợp hệ thống khử mùi, kháng khuẩn Ag⁺ Fresh.

Mảng máy giặt được phân tách thành ba tùy chọn chuyên biệt, gồm máy giặt cửa trước tiêu chuẩn 9Kg, máy giặt lồng đứng cửa trên dung tích lớn 13Kg, và dòng máy giặt sấy kết hợp 9Kg. Phiên bản giặt sấy tích hợp hệ thống cảm biến thông minh sử dụng luồng khí 3D, tự động ngắt chu trình khi quần áo đạt độ khô tối ưu để bảo vệ sợi vải.

Cuối cùng là hai dòng điều hòa Inverter gồm phiên bản Eco 5-Star (tập trung vào khả năng làm lạnh nhanh trong vòng 30 giây) và phiên bản GentleAir. Dòng GentleAir được trang bị cánh đảo gió cải tiến chứa 602 lỗ thoát khí siêu nhỏ, giúp phân tán luồng không khí lạnh gắt thành gió thổi nhẹ nhàng, đều khắp phòng nhằm tránh thổi trực tiếp vào người sử dụng.

Giá bán tham khảo của loạt sản phẩm:

- Xiaomi Watch S5: Từ 5,29 - 5,79 triệu đồng (tùy màu sắc).

- Xiaomi Smart Band 10 Pro: 2,19 triệu đồng (bản thường) và 2,59 triệu đồng (bản gốm trắng).

- Xiaomi Buds 6: 3,69 triệu đồng.

- Xiaomi Sound Play: 1,99 triệu đồng.

- Redmi Watch 6/Headphones Neo/Buds 8: Giá lần lượt là 3,19 triệu đồng, 2,09 triệu đồng và 1,59 triệu đồng.

- Tủ lạnh Mijia Side-by-Side 635L: 16,49 triệu đồng.

- Máy giặt Mijia (9Kg cửa trước / 13Kg cửa trên / 9Kg giặt sấy): Giá lần lượt là 11,49 triệu đồng, 8,99 triệu đồng và 9,49 triệu đồng.

- Điều hòa Mijia (Dòng Eco / Dòng GentleAir): Dao động từ 9,99 triệu – 11,99 triệu đồng (tùy công suất 1.0 hoặc 1.5 HP).