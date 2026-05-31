Quả bóng World Cup 2026 có gì đặc biệt mà cần sạc điện trước khi dùng?

Bóng đá đang phát triển song hành với công nghệ, và World Cup luôn là sân khấu chính để thử nghiệm những tiến bộ đáng kể. Từ công nghệ vạch vôi ra mắt tại Brazil 2014 đến VAR được áp dụng tại Nga 2018, công nghệ đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới.

Quả bóng Trionda chứa đầy công nghệ bên trong.

Tại World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, công nghệ bóng kết nối đã được giới thiệu, với cảm biến bên trong quả bóng có khả năng gửi dữ liệu thời gian thực hàng chục lần mỗi giây. Hệ thống này hỗ trợ trọng tài và VAR trong việc phát hiện các pha chạm bóng, cải thiện quyết định việt vị bán tự động và theo dõi chính xác hơn từng pha bóng.

Quả bóng Trionda dành cho World Cup 2026 sẽ tiếp tục nâng cao những tiến bộ này. Với cảm biến tích hợp có độ chính xác cao, Trionda cho phép theo dõi chuyển động của bóng trong thời gian thực, đặc biệt là thời điểm cầu thủ sút bóng. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp dữ liệu khách quan mà không làm gián đoạn nhịp độ trận đấu.

Thông tin từ cảm biến sẽ ngay lập tức được gửi đến hệ thống điều khiển trọng tài, bao gồm cả phòng VAR, giúp các trọng tài đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trong các tình huống phức tạp. Đây là điều đặc biệt hữu ích trong những tình huống sát nút, nơi mà mắt người có thể không đủ để phán đoán.

Chip cảm biến 500 Hz ghi nhận dữ liệu 500 lần mỗi giây.

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của công nghệ này là hỗ trợ việt vị bán tự động. Sự kết hợp giữa theo dõi bóng và chuyển động của cầu thủ cho phép phát hiện va chạm và vị trí với độ chính xác tuyệt đối. Đó là những chi tiết cũng rất quan trọng trong các tình huống gây tranh cãi như bàn thắng hay phạm lỗi trong khu vực phạt đền, giúp giảm thiểu sai sót trong các quyết định có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Trionda không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà còn góp phần cải thiện tính công bằng và chính xác trong trò chơi. Mặc dù việc sạc pin cho cảm biến không hề đơn giản do thiếu cổng vật lý như USB-C, hệ thống này hoàn toàn dựa vào trạm sạc không dây, tương tự như các trạm sạc dành cho smartphone hiện đại, nhưng được thiết kế riêng cho quả bóng.

Việc sạc đầy pin cảm biến trên Trionda mất khoảng 90 phút, cho phép sử dụng liên tục đến 6 giờ trong điều kiện thi đấu bình thường. Hệ thống còn bao gồm chế độ ngủ đông để tối đa hóa hiệu quả năng lượng, giúp cảm biến duy trì hiệu suất ngay cả trong suốt nhiều trận đấu, tương đương khoảng 3 trận đấu trọn vẹn. Kết quả là, Trionda thành một hệ thống sẵn sàng đáp ứng nhịp độ khắc nghiệt của một kỳ World Cup.