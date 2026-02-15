Ai là người có lượng theo dõi trên Facebook "khủng" nhất Việt Nam

Trên không gian mạng tại Việt Nam, Facebook vẫn là “sân khấu” lớn nhất của người nổi tiếng. Số lượng người theo dõi không chỉ phản ánh mức độ quen mặt, mà còn cho thấy khả năng duy trì sức hút lâu dài. Ở tiêu chí này, Trấn Thành đang đứng ở vị trí đầu tiên.

Trấn Thành có lượng người theo dõi "khủng" trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Trang Facebook chính thức của MC Trấn Thành hiện ghi nhận hơn 18 triệu lượt theo dõi. Con số này giúp anh trở thành người có lượng follower cao nhất Việt Nam trên nền tảng Facebook, vượt xa phần còn lại của làng giải trí. Khoảng cách không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở mức độ tương tác.

Chẳng hạn, so với Trấn Thành, trang Facebook của Sơn Tùng M-TP chỉ sở hữu hơn 14 triệu người theo dõi. Trang cá nhân của nam ca sĩ tập trung vào hình ảnh, âm nhạc và các cột mốc sự nghiệp. Lượng fan đông nhưng tần suất chia sẻ đời sống cá nhân khá èo uột.

Danh hài Võ Hoài Linh cũng có hơn 11 triệu followers, chủ yếu đến từ sự yêu mến tích lũy nhiều năm. Nội dung trên Facebook thiên về sinh hoạt đời thường và hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ tương tác và thảo luận không còn tạo khoảng bùng nổ lớn như Trấn Thành.

Điểm dễ nhận thấy trên Facebook Trấn Thành là tần suất cập nhật đều đặn. Anh đăng tải xen kẽ giữa công việc, đời sống cá nhân và các câu chuyện mang tính quan điểm. Nội dung không dàn trải, mỗi bài thường xoay quanh một chủ đề rõ ràng, dễ thảo luận.

Một clip dạng trailer phim Tết thu hút gần 2 triệu lượt xem trên Facebook của Trấn Thành. (Ảnh chụp màn hình)

Trên trang cá nhân, một số bài viết của Trấn Thành cũng có dung lượng dài với cách viết như một bài blog thu nhỏ. Anh thường kể lại trải nghiệm cá nhân, hậu trường chương trình hoặc những câu chuyện trong nghề. Lối viết trực diện, cảm xúc mạnh khiến người đọc ở lại đến dòng cuối.

Không ít bài đăng của nam MC nhanh chóng đạt hàng chục nghìn lượt tương tác. Phần comment trở thành nơi tranh luận sôi nổi, từ khán giả trung lập tới người hâm mộ. Qua đó có thể thấy, Facebook của Trấn Thành không chỉ là nơi thông báo, mà là không gian đối thoại.

Một bài đăng "bùng nổ" tương tác khi nói về bóng đá. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh bài viết thuần chữ, Trấn Thành khai thác tốt hình ảnh và video ngắn. Ảnh hậu trường, khoảnh khắc đời thường hay clip cắt từ chương trình đều được chọn lọc kỹ. Nội dung đủ gần gũi nhưng vẫn giữ hình ảnh một nghệ sĩ hạng A.

Một yếu tố quan trọng khác là cá tính thể hiện rất rõ trên Facebook. Trấn Thành không né tránh các vấn đề gây tranh cãi, sẵn sàng bày tỏ chính kiến. Cách làm này tạo ra cả sự đồng tình lẫn phản biện, nhưng quan trọng là luôn cố gắng giữ hình ảnh tích cực giữa tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Chùm ảnh mừng sinh nhật thu hút hàng vạn lượt like, thả tim. (Ảnh: Facebook Trấn Thành)

Facebook của Trấn Thành cũng phản ánh đúng nhịp hoạt động nghề nghiệp. Khi có phim chiếu rạp, game show lên sóng hay dự án mới, nội dung được triển khai theo chuỗi. Người theo dõi dễ dàng nắm được hành trình công việc của anh.