Giá máy giặt Toshiba trước Tết Bính Ngọ: Chỉ từ 5,19 triệu đồng

Càng cận Tết Bính Ngọ, nhu cầu sắm sửa đồ gia dụng của các gia đình Việt càng tăng mạnh, đặc biệt là những thiết bị gắn liền với sinh hoạt hằng ngày như máy giặt. Thời điểm này không chỉ thuận lợi về tâm lý “đổi mới đón Tết” mà còn là giai đoạn thị trường bước vào đợt giảm giá sâu hiếm thấy trong năm. Trong bức tranh chung đó, máy giặt Toshiba đang trở thành cái tên được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi giá bán được điều chỉnh xuống mức rất dễ tiếp cận, chỉ từ 5,19 triệu đồng cho các model phổ thông.

Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý là mức giá “mềm” này không đồng nghĩa với việc cắt giảm công nghệ. Ngược lại, nhiều dòng máy giặt Toshiba hiện nay vẫn được trang bị động cơ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái, giảm rung lắc và kéo dài tuổi thọ máy. Các công nghệ giặt đặc trưng như GreatWaves với luồng nước xoáy mạnh, khả năng đánh bật vết bẩn cứng đầu nhưng vẫn bảo vệ sợi vải hay chế độ giặt nhanh, giặt nước nóng phục vụ gia đình bận rộn, tiếp tục là lợi thế cạnh tranh của thương hiệu Nhật Bản này trong phân khúc phổ thông và tầm trung.

Ảnh minh họa.

Với người tiêu dùng, giai đoạn trước Tết là “thời điểm vàng” để tối ưu chi phí mua sắm. Một chiếc máy giặt có giá chỉ hơn 5 triệu đồng nhưng đáp ứng tốt nhu cầu giặt giũ cho gia đình 3–5 người, tiết kiệm điện nước trong suốt quá trình sử dụng lâu dài, rõ ràng mang lại giá trị vượt xa con số niêm yết. Việc chọn đúng sản phẩm có giá hợp lý, công nghệ đủ dùng và thương hiệu uy tín như Toshiba sẽ giúp các gia đình an tâm hơn khi chuẩn bị đón một cái Tết gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm.

Bảng giá máy giặt Toshiba trước Tết Bính Ngọ:

Tên Máy giặt Toshiba Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Toshiba AW-M905BV(MK) 8 kg 5.39 5.19 Máy giặt Toshiba AW-M1000FV(MK) 9 kg 5.88 - Máy giặt Toshiba AW-M1100PV(MK) 10 kg 6.86 6.19 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DK1000FV(KK) 9.0 kg 6.86 6.59 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DM1100PV(KK) 10 kg 7.84 7.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-BK105G4V(MG) 9.5 Kg 9.89 7.39 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T21BU110UWV(MG) 10 kg 8.83 8.69 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUM1400LV (MK) 13 kg 10.79 9.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T23BU110UWV(MG) 10 kg 10.79 9.19 Máy giặt Toshiba Inverter AW-T26D1300TV (MG) 12 kg 10.49 9.19 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUM1600LV(SG) 15 kg 11.77 9.49 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T21B120UWV(MG) 11 kg 10.99 9.49 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DM1600LV(SG) 15 kg 11.49 9.69 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T25BZU115MWV(MG) 10.5 kg 14.72 11.19 Máy giặt sấy Toshiba Inverter TWD-T21BU140UWV(MG) giặt 13 kg - sấy 8 kg 15.7 13.19 Máy giặt sấy Toshiba Inverter TWD-T25BZU115MWV(MG) giặt 10.5 kg - sấy 7 kg 18.64 15.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T25BZP140MWV(MG) 13 kg 16.89 - Máy giặt sấy Toshiba Inverter TWD-T25BZP140MWV(MG) giặt 13 kg - sấy 8 kg 18.99 - Máy giặt Toshiba Inverter TW-T37BZP115MWV(WT) 10.5 kg 26.5 21.19

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 12.1.2026, kham khảo tại Điện Máy Xanh

Ký tự "-" là không giảm giá.