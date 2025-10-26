Xiaomi có thể đang phát triển "17 Air"

Năm 2025 được kỳ vọng sẽ là năm bùng nổ của điện thoại siêu mỏng, với sự ra mắt của hai sản phẩm nổi bật: Galaxy S25 Edge của Samsung và iPhone Air của Apple vào tháng 9. Tuy nhiên, cả hai thương hiệu lớn này đang gặp khó khăn trong việc thu hút người tiêu dùng đối với các mẫu máy siêu mỏng của họ. Đặc biệt, Samsung đã phải ngừng sản xuất dòng Galaxy Edge chỉ sau một lần ra mắt do nhu cầu thấp.

Xiaomi đang phát triển mẫu smartphone 17 Air

Dù vậy, cuộc thử nghiệm với điện thoại siêu mỏng vẫn chưa kết thúc. Theo thông tin từ Digital Chat Station trên Weibo, ít nhất hai trong số năm nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm các thiết kế siêu nhẹ và siêu mỏng. Xiaomi có thể là một trong những thương hiệu này.

Một thông tin rò rỉ từ nguồn cung cấp Smart Pikachu cho biết Xiaomi đang phát triển mẫu điện thoại mới mang tên Xiaomi 17 Air. Theo báo cáo, thiết bị này có thể được trang bị màn hình 6,6 inch 1,5K và camera chính 200MP, điều mà ngay cả mẫu Xiaomi 17 Pro Max cũng không có. Đặc biệt, Xiaomi 17 Air sẽ hỗ trợ eSIM mà không cần khay SIM vật lý, điều này rất hợp lý cho một thiết bị siêu mỏng, nơi mỗi milimet không gian đều quan trọng.

Nếu Xiaomi thực sự theo đuổi thiết kế siêu mỏng, sản phẩm của họ có thể mang lại hiệu suất thực tế hơn so với iPhone Air hay Galaxy S25 Edge. Các thương hiệu Trung Quốc đã áp dụng công nghệ pin silicon-carbon, cho phép tích hợp dung lượng lớn hơn vào không gian nhỏ hơn. Chẳng hạn, Xiaomi 17 Pro Max có thể chứa viên pin 7.500 mAh trong khung máy dày 8mm. Do đó, nếu Xiaomi sản xuất một mẫu "Air" dày 6mm, việc dự đoán dung lượng pin khoảng 5.000 mAh là hoàn toàn khả thi.